Vice-presidente Hamilton Mourão testa negativo para coronavírus

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, não está com coronavírus. O resultado do teste foi divulgado neste domingo (17), um dia após a coleta do material biológico.

De acordo com comunicado emitido pela vice-presidência da República, os testes de Mourão e da esposa, Paula, apresentaram resultado negativo. Eles se submeteram aos exames após o suplente de Bolsonaro ter tido contato com um servidor infectado.

Enquanto aguardavam os exames, Mourão e Paula ficaram em isolamento no Palácio do Jaburu, em Brasília. Eles permanecerão cumprindo quarentena até que seja divulgado o resultado da contraprova do exame.

O segundo resultado dos testes deve ser divulgado apenas na quarta-feira (20).