Vice-primeira-dama Paula Mourão visita Centro Histórico de Salvador

A vice-primeira-dama do Brasil, Paula Mourão, advogada esposa do general Hamiton Mourão, visitou Salvador neste sábado (21). Por aqui, ela passeou pelo Centro e Centro Histórico da cidade, conheceu as unidades do Sesc e Senac, no Pelourinho, e ainda passou pelo Memorial Irmã Dulce.

A convite do empresário Carlos de Souza Andrade, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), a esposa do vice-presidente da República também conheceu o trabalho desenvolvido pelo Centro de Formação Artesanal (CFA), mantido pelo Sesc na região.

Paula Mourão chegando ao Senac Pelourinho (Fotos de Divulgação) Paula Mourão com a equipe do Senac Pelourinho Paula com as artesãs no Centro de Formação Artesanal do Sesc (Divulgação)

Paula ainda degustou o menu típico da capital baiana em uma passagem pelo restaurante Senac Pelourinho, onde conheceu o trabalho do restaurante escola e do Museu da Gastronomia Baiana. Na sequência, ela foi recebida pela superintendente da (Osid), Maria Rita Pontes, no Memorial de Irmã Dulce.