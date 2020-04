Victor Hugo, do BBB20, quebra o silêncio após ataques em live: 'Humilhado'

Victor Hugo, ex-participante do Big Brother Brasil 20, se pronunciou nesta quarta-feira (15) os ataques virtuais que recebeu no dia anterior, durante uma transmissão ao vivo no Instagram. Por causa dos ataques dos haters, o psicólogo, de 26 anos, abandonou a live e postou um emoji de choro no Twitter.

Em entrevista à revista Quem, o ex-BBB relembrou como tudo começou. "Eu estava como convidado em uma live pessoal de um jornalista local aqui do Maranhão. Havia recebido o convite com antecedência e divulgado no meu Instagram", disse.

"Eu me surpreendi ao perceber que havia muitos ataques desde o primeiro momento em que comecei o papo. Pedi que os comentários fossem desativados e foram. Então, seguimos nosso papo falando sobre o que eu tenho feito agora que saí da casa e comentando sobre o jogo das pessoas que ficaram por lá. Porém, em determinado momento, o jornalista reativou os comentários e os ataques se intensificaram", continuou.

Segundo Victor Hugo, a partir daí, ele começou a ficar incomodado. Até que optou por abandonar a transmissão.

"Pedi que os comentários voltassem a ser desativados e pedi respeito aos que nos assistiam, mas nada foi feito por parte do jornalista, que insistia em continuar como se os ataques não existissem e não fossem ofensivos. Ao perceber a postura dele sendo incoerente com o que estava ocorrendo comigo, os ataques pareciam só piorar. Tomei então a decisão de sair da live. Agradeci aos meus fãs que assistiam e, bastante magoado, me retirei".

Ainda na entrevista à revista Quem, o ex-participante do BBB20 disse que as ofensas queriam ridicularizá-lo.

"Ofendiam me chamando de gordo, feio, falso, irritante, por eu ter poucos seguidores comparados a outros participantes, por não ter grandes fãs-clubes, me criticavam como psicólogo... Enfim, eram bem diversificados. Os que mais foram pesados e me afetaram foram os de cunho homofóbico e obsceno. Quanto a esses, eu pretendo denunciar os perfis e já conversei com minha advogada. Me senti completamente humilhado e triste".

Victor Hugo comentou que fãs o procuraram depois do ocorrido, perguntando se ele estava bem. "Como procuro ter uma postura bem transparente com eles, revelei que estava chorando. (...) Eu fiquei bastante feliz e emocionado com o apoio que venho recebendo de muitas pessoas. Minha caixa de mensagens do Twitter e meu direct do Instagram estão lotadas", falou o psicólogo, qe ainda agradeceu pelo apoio dos ex-colegas de BBB20 Lucas, Guilherme, Pyong, Prior e Petrix, "que se manifestaram nas redes me defendendo. E a torcida da Thelminha que me prestou um grande apoio".