Vida de Gil do Vigor será tema de documentário no Globoplay

Após o Big Brother Brasil 21, Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, será o grande protagonista de outra produção da Globo. Desta vez, o economista vai estrelar um documentário da Globoplay sobre sua vida e obbra.

Intitulada de Gil na Califórnia, a produção entrará no catálogo da plataforma em 9 de dezembro e vai mostrar a trajetória do quarto colocado do BBB21 desde a infância.

O pernambucano é o terceiro participante da 21ª edição do Big Brother Brasil a participar de uma produção do streaming da Globo. Antes dele, Karol Conká e Juliette Freire foram retratadas.

Gil na Califórnia vai contar a história do economista desde a infância difícil no Recife, mostrará a passagem pelo reality da Globo e terminará com a chegada do economista aos Estados Unidos, onde cursa o PhD na Universidade da Califórnia. A informação sobre o documentário foi adiantada pela coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O ex-BBB comemorou a novidade em uma publicação no Twitter. "Estou muito animado e agradecido por tudo isso. Mais um sonho se tornando realidade!", escreveu ele.