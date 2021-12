Vida e obra de Gal Costa em livro com fotos e textos inéditos

Capa do Livro sobre Gal Gosta que será lançado em março ( Divulgação)

Em março será lançado um livro que vai mostrar a vida e a obra da cantora Gal Costa, com textos inéditos e fotos.A coordenação é de Ana Basbaum e a organização é de Leo Lichote, Omar Salomão e Marcus Preto, este último diretor artístico do show As Várias Pontas de uma Estrela. A pesquisa fica a cargo do jornalista Renato Vieira e do produtor Arlindo Hartz.

Um dos convidados para colaborar com a publicação é o antropólogo, escritor e compositor Antonio Risério, que adiantou uma parte de seu texto em primeira mão: “Quando em algum lugar escuto alguém falar de Gal Costa, ou simplesmente dizer seu nome, duas observações costumam me ocorrer quase de imediato. A primeira é que, para lembrar o verso do poeta chileno Vicente Huidobro, ela parece ter feito um pacto secreto na garganta com algum rouxinol-uirapuru. Daí que eu leia o seu nome até na palavra inglesa para rouxinol: nightingale, nightingal. A segunda observação diz respeito justamente a uma consequência desse pacto secreto: a qualidade – meraviglia – do timbre de sua voz. E é por isso que sempre digo que o canto de Gal é ecológico, num sentido muito preciso. Vale dizer: quando Gal canta, quando sua voz ondula na pele do ar, o ambiente à sua volta, qualquer que seja, se transfigura. Gal, o canto de Gal, é qualidade de vida”.





Saulo grava com o cantor baiano Marauak que mora na Califórnia

Baiano radicado na Califórnia, Mário Marauak lança no domingo, dia 2 de janeiro, o single Dar Amor, um feat com Saulo. Juntos, direto de San Diego, os artistas também gravaram videoclipe como compuseram em parceria mais de 20 músicas que devem virar discos em breve. Dar Amor é a primeira de dez canções autorais que compõem o álbum Natural, trabalho solo de estreia de Mário Marauak, com lançamento previsto para março de 2022. Em mais de 20 anos dedicados à música, Marauak foi fundador e lead singer da banda de reggae Semente da Paz, que alcançou destaque nacional. Há 10 anos nos Estados Unidos, ele figura na cena musical como artista solo

Cidade do Reggae já tem programação completa

A programação da Cidade do Reggae, que acontece dia 15 de janeiro, a partir das 20h, no Wet’Wild, já está pronta. Além da atração internacional The Wailers, a lendária banda que acompanhou durante muitos anos Bob Marley, também estão confirmados Edson Gomes, Tribo de Jah, Mato Seco e Adão Negro. Ao lado do Maranhão, a Bahia é um dos estados onde o ritmo jamaicano encontra um público fiel, que prestigia os eventos tanto com bandas nacionais quanto as locais. E aqui, Edson Gomes reina absoluto com seus grandes sucessos como Malandrinha, Árvore, Na Sombra da Noite e Fogo na Babilônia, entre outros.

Casa Rosa apresenta sua programação

Na terça-feira, dia 4 de janeiro, às 10h, os produtores do novo espaço cultural A Casa Rosa, no Rio Vermelho, vão reunir a imprensa e convidados para apresentar o Verão na Casa Rosa. O projeto inaugura a programação aberta ao público com muitos encontros, música e gastronomia, entre os meses de janeiro a maço de 2022.





Tum-tum- tum

1. A Banda Adão Negro está na primeira edição do Réveillon da OKA, amanhã, na Okabana Beach Bar, em Mata de São João. A partir das 20h sobe ao palco a banda Nutaime, uma mistura sonora que vai do rock ao pop, com pitadas de reggae music. Na sequência, Marcel, do Rio de Janeiro, apresenta seu trabalho autoral, composto por sucessos e parcerias com outros artistas influentes do cenário nacional.

2. O cantor e compositor Tuca Fernandes será o comandante do Réveillon Kûara Hotel, em Arraial D’Ajuda, amanhã, no extremo Sul da Bahia. Logo em seguida, Tuca começa o ano, dia 01, como atração do Baile da Santinha, projeto capitaneado pelo Gigante Léo Santana. O evento será em Porto Seguro, também no Sul do estado.

3. Após ter anunciado a data para sua realização em 2022, o Samba Piatã, conhecido também como Melhor Samba de Todos os Tempos, confirma

O Grupo Menos é Mais como a primeira atração do evento. A produção da festa, prevista para acontecer em 10 de abril, ainda informará local, horário e as outras atrações.