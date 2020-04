'Vida normal vai demorar para voltar', diz Drauzio Varella sobre pandemia

Médico e escritor, Drauzio Varella associou a crise enfrentada pelo Brasil por conta da pandemia do novo coronavírus a desigualdade social do país. Para ele, as consequências do surto podem ser terríveis.

"Nós estamos pagando o preço da desigualdade social. Sempre encaramos isso com naturalidade. Vamos pagar o preço de termos construído estádios na Copa (do Mundo de 2014) que hoje estão sendo transformados em hospitais. Não sabemos como a epidemia vai se disseminar em um país com essa desigualdade social. Sabemos o que está acontecendo em países ricos. No Brasil, não, agora que nós vamos saber. E pode ser terrível", analisou Drauzio durante o programa UOL Debate.

O médico alertou ainda que a rotina dos brasileiros vai demorar para voltar ao normal. Atualmente, o Brasil vive fase de isolamento social em quase todo o país. A recomendação das autoridades de saúde é para que as pessoas fiquem em casa e saiam apenas para realizar serviços necessários, como ir ao mercado.

"Tínhamos visão benigna da epidemia, mas estamos numa situação de guerra. Esquece a vida normal, ela não vai existir por muito tempo. Não vai ser normal porque não poderá ser. Daqui a quanto tempo vai acontecer? Não tenho ideia, ninguém tem ideia. Na prática, estamos aí, quando começou? Em dezembro, em janeiro sabemos de lá. Tem três meses, é impossível fazer previsões sobre o futuro", disse Varella.

Apesar dos problemas enfrentados para conter a proliferação do vírus, Drauzio elogiou o Sistema Único de Saúde (SUS).

"A realidade é muito dura. Ainda bem que temos o SUS, que todo mundo xinga, que não serve para nada. Imagina agora se não teria. Será que vai ter vaga para mim no (Hospital Albert) Einstein? E se não existisse o SUS, para onde eu iria?", questionou.