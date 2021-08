Vidas transformadas

A oportunidade de trilhar uma carreira na área da mineração foi fundamental na vida do supervisor de produção da Atlantic Nickel, Joanderson Dourado. Natural de Ipiaú, na região do Médio Rio de Contas, ele já enfrentou muitas dificuldades, chegando a passar fome e ter de dormir na igreja da cidade para não ficar ao relento. Mas tudo começou a mudar quando se transferiu para Itagibá, município vizinho.

“Em 2009 consegui um emprego na antiga Mirabela Mineração, por meio de uma terceirizada. Comecei como operador de tratamento de minério. Buscando crescer na área, aproveitei para fazer um curso técnico custeado pela empresa, daí consegui uma promoção e vi a minha renda crescer”, relembra um orgulhoso Joanderson.

Posteriormente, com o fechamento da companhia, Joanderson ficou três anos distante da mineração, mas retomou a relação com as minas em 2019, quando chegou à Atlantic Nickel. O emprego na mineradora contribuiu para que ele conseguisse garantir um plano de saúde à esposa, diagnosticada com câncer há alguns anos. Ela conseguiu tratamento, cirurgia e hoje está curada.

Agora, Joanderson já pensa em novas conquistas. Recentemente, ele concluiu a casa própria onde vive com a esposa e o filho Pedro Lucca. Muito em breve, o supervisor de produção da Atlantic Nickel dará início às aulas na faculdade de Administração, em Jequié. E ele também compartilha com o próximo o muito que tem recebido. Em Ipiaú, sua cidade natal, mantém o projeto social Pedra Luminosa, que dá apoio social a famílias da comunidade em situação de vulnerabilidade social.

MÃOS DO CAMPO

Um grupo de mulheres de Jaguarari, no norte da Bahia, criou há um pouco mais de dois anos uma cooperativa para produzir e comercializar queijo de cabra. O negócio começou com uma estrutura modesta, praticamente artesanal, mas desde que passou a contar com o apoio da Mineração Caraíba tem se desenvolvido, gerado renda e transformado a vida de mais de 140 agricultores familiares do Semiárido.

A Cooperativa de Agricultura Familiar Mãos do Campo é um bom exemplo da integração das habilidades e vocações regionais aliadas à troca de conhecimentos e recursos. Boa parte da criação das cabras é conduzida pelos próprios maridos das cooperadas. Somente em 2020, o projeto produziu mais de 2.233 kg de queijo.

CERTIFICAÇÃO CONQUISTADA

“Inicialmente nós produzíamos lá no nosso cantinho, em uma salinha pequena. Olhávamos para os queijos sem saber ao certo onde conseguiríamos vendê-los”, recorda a produtora Maria de Fátima Cardoso, uma das cooperadas da Mãos do Campo. Com a ajuda da Mineração Caraíba, o projeto ganhou uma estrutura mais profissional, o que possibilitou a conquista da certificação de inspeção estadual pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), a qual permite que o laticínio chegue ao mercado formal.

“Era o que mais queríamos. Ficávamos perguntando: ‘Senhor, quando vamos conseguir essa certificação?’. Logo que a conquistamos nos sentimos muito vitoriosos”, relembra, com brilho nos olhos e voz embargada uma emocionada Maria de Fátima. Agora, o projeto já traça voos mais altos, passando a oferecer aos consumidores, além do queijo de cabra, requeijão e iogurte.

ALTERNATIVA DE RENDA

“Antes a gente plantava só melancia e tinha muita praga, então tomávamos muito prejuízo. Agora temos uma alternativa”. A frase do produtor rural José Oliveira de Souza, mais conhecido como Zé da Balsa, ajuda a compreender a importância da parceria entre a Vanádio de Maracás e agricultores familiares do povoado Porto Alegre, onde é desenvolvido o projeto Liga do Campo.

De 2018 para cá, os agricultores da comunidade passaram a plantar milho para a produção de silagem, processo que tritura o cereal inteiro para a produção de ração animal. Para isso, contam com a ajuda de equipamento adequado e suporte técnico, oferecidos pela empresa. “E também temos o suporte técnico de um agrônomo profissional, que nos orienta. Com isso, já estamos estudando a possibilidade de desenvolver outras culturas”, revela Zé da Balsa, líder da iniciativa.

Seja por meio do apoio a projetos desenvolvidos pelas comunidades próximas às suas instalações ou com a geração de empregos cuja remuneração chega a ser três vezes superior ao de outras áreas da economia nacional, as mineradoras com atuação na Bahia ajudam a realizar sonhos e transformar vidas.

