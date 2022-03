Vidente que 'previu' 11 de setembro e pandemia teve previsões de Putin como 'rei do mundo'

A falecida vidente Baba Vanga, conhecida por ter acertado as previsões da morte da princesa Diana, o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 e da pandemia de covid-19, deixou um registro peculiar em uma entrevista realizada em 1979.

A búlgara apontou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, alcançaria o status de "senhor do mundo". "Tudo vai derreter, como se fosse gelo, apenas um permanece intocado (...) A glória de Vladimir, a glória da Rússia. (...) Ninguém pode parar a Rússia. Tudo será removido por ela do caminho e não apenas será mantido, mas também se tornará o senhor do mundo", teria dito a vidente.

Morta há 25 anos, Vangelia Gushterova apontou, nos registros, que "ninguém pode parar a Rússia". Além disso, mencionou o uso de armas nucleares e a ocorrência de uma 3ª Guerra Mundial. Os registros teriam sido feitos em uma reunião com o escritor russo Valentim Sidorov.

Dentre as previsões de Baba, há uma em que ela afirma que o ano de 2020 seria especialmente nebuloso, com sérios riscos para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que poderia sofrer um atentado, e para Trump, ex-presidente dos EUA, que poderia ter morrido ou ficar surdo por causa de um tumor cerebral.

Baba começou a ganhar destaque em 2000, quando "previu" o naufrágio do submarino russo Kursk. Segundo ela, o "Kursk será coberto de água e o mundo inteiro chorará por isso". O submarino nuclear russo afundou 12 meses após a data supostamente prevista por Vanga, matando todos a bordo.

Outras previsões dela já se concretizaram, como o Brexit, saída da Inglaterra da União Europeia. Ela morreu em 1996, aos 85 anos, contratada do governo búlgaro após o sucesso das previsões, e deixou "premonições" até o ano de 5079.