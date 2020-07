Vídeo: Costa do Sauípe recebe primeiros hóspedes após três meses

Foto: Divulgação

O complexo hoteleiro da Costa do Sauípe reabriu hoje as portas, após mais de três meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus. Neste período, os hotéis do complexo adotaram rígidos protocolos de segurança, para garantir a tranquilidade de quem for ao local. Nos últimos três meses, a Aviva, proprietária de Sauípe, manteve pouco mais de 200 funcionários cuidando do espaço. Com a reabertura, esse número salta para 700.

