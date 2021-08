Vídeo de grupo 'preso' em cemitério após profecia viraliza: 'Quem sair primeiro, morre'

O vídeo de uma mulher 'presa' em um cemitério na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, viralizou nas redes sociais. A isolada teria ido até lá para um enterro, mas acabou se deparando com uma professia: 'o primeiro a sair do local será o próximo a morrer', teria previsto uma idosa.

"Quando foi já na hora da gente ir embora, que a gente foi chegando perto do portão do cemitério, do nada apareceu uma véia e olhou pra gente e disse que a primeira pessoa que saísse aqui do cemitério ia ser o próximo a morrer”, diz a testemunha na gravação.

Após a previsão, ninguém se atreveu a deixar o local. "O enterro foi às 11h e ninguém teve coragem de sair. As horas foram se passando, a gente tudo aqui morrendo de fome, sem ter almoçado... Mas, graças a Deus, um rapaz ali conseguiu ligar para a marmitaria e vieram deixar o almoço da gente. Já vai dar 16h e a gente continua aqui".

Ela ainda dizia que estava disposta a ficar no local o tempo que fosse preciso. "E eu não tenho hora para sair daqui. Já mandei até um áudio para a minha mãe. Só vou sair daqui depois que a primeira pessoa sair".

se não fosse em mossoró eu não acreditava pic.twitter.com/TbWLlejdcc — pedro (@p3droluc) August 14, 2021

Brincadeira

Acontece que, apesar verossímil, a história não é verdadeira. O conto foi criado pela humorista Larissa Barreto, mais conhecida como Larissinha de Mossoró. O vídeo foi publicado na propensa sexta-feira (13) e em menos de 24 horas teve milhares de compartilhamentos.

A humorista conta, em entrevista ao G1, que a ideia de gravar o vídeo surgiu de repente. Ela se inspirou em histórias contadas pelo seu avô, que era vigia de cemitério.

"Eu saí com meu pai e disse que ia fazer uns vídeos no cemitério. Na verdade, eu ia contar umas piadas de cemitério. Aí, quando eu cheguei lá, estava tendo um enterro. Aí eu fui juntando uma história e outra do meu avô, e fiz a história da 'véia' ".

Após o sucesso do vídeo, ela contou que fará uma segunda parte, para contar o desfecho da história. "Está todo mundo esperando. Vou gravar hoje. Ainda estou concluindo o texto, para ficar bem engraçado".