Vídeo de jovem caindo de skate na Ladeira da Barra viraliza; assista

Um jovem resolveu usar a gravidade ao seu favor para chegar mais rápido ao pé da Ladeira da Barra, em Salvador. Ele subiu em um skate e decidiu realizar o percurso na pista, em meio aos carros. O problema é que ele não mostrou muita destreza e acabou caindo no meio do rolê.

Quando o skate começou a ganhar velocidade ele já começou a "bambear", dando sinais de perdade de equilíbrio. Em determinado momento a prancha perde o controle, fazendo ele cair de cara no passeio. Um vídeo mostrando o momento viralizou nas redes sociais e grupos de WhatsApp; assista:

O famoso boca de desgraça pic.twitter.com/PhhvXMr8HC — Cronista do Carnaval (@tiagobanha) February 18, 2021

A queda era tão iminente que a pessoa que filmava o vídeo anteviu o acidente. "Esse pivete vai cair com certeza. Olha a merda que vai dar", disse o narrador.

Após se estabacar no chão - usando nenhum equipamento de segurança recomendado para andar de skate, vale ressaltar -, o jovem se levanta e pega a prancha. Ele não sofreu grandes lesões e ferimentos, aparentemente.

Nas redes sociais o vídeo provocou risos dos internautas, que culparam a previsão do cinegrafista amador pela queda. "Essa Ladeira da Barra é Barril, mas a boca do motorista deu uma ajudada na queda", escreveu um usuário do Twitter.

Já Gleice Pereira, moradora da região, diz que acidentes assim são comuns. "Toda hora é isso. Já vi queda de bicicleta e até uma louca que bateu nesse muro com um carro, faltando pouco para cair no pátio do Yacht Clube", lembra.