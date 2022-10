Vídeo de Rogéria expondo mágoa com Cássia Kis viraliza na web

Após a polêmica envolvendo Cássia Kis e os comentários homofóbicos, diversos internautas conseguiram recuperar um vídeo de Rogéria expondo a mágoa que tinha da veterana da Globo. O desentendimento entre as duas ocorreu depois de Kis falar, em 1988, outro comentário preconceituoso.

Rogéria contou que a atriz deu a declaração durante o Domingão do Faustão e que repercutiu negativamente entre a comunidade LGBTQIA+. A entrevista de Rogéria foi com a jornalista Marília Gabriela. Na conversa, a apresentadora questiona qual pessoa seria boa para ter uma briga.

"Eu com Cássia Kis. Porque ela foi muito infeliz com uma declaração ao Faustão, quando perguntaram pra ela como ela reagiria se tivesse um filho homossexual. [Ela disse] que ‘não saberia onde teria errado'. Pegou uma briga forte! Eu a xinguei e ela pariu dois filhos logo em seguida", comentou Rogéria.

Incrível como essa fala de 1998 da saudosa Rogéria sobre a atriz Cássia Kis é atemporal. pic.twitter.com/38mUbQIbij — BCharts (@bchartsnet) October 27, 2022

Entenda o caso

Em recente entrevista com Leda Nagle, em uma live no Instagram, Cássia Kis não escondeu sua opinião sobre pessoas do mesmo sexo que se casam e querem ter ou adotar crianças. Para ela, a ideologia de gênero estaria acabando com as famílias.

"Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado 'beijódromo' ou algo assim. Que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", comentou.