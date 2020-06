Vídeo: do nada, homem empurra idosa de 92 anos no meio da calçada; assista

Uma idosa de 92 anos foi empurrada por um jovem rapaz enquanto caminhava, à luz do dia, em uma calçada em Nova York, nos Estados Unidos. O ataque ocorreu na sexta-feira passadada, dia 12, e o homem ainda não foi identificado.

A vítima estava caminhando normalmente com um carrinho de mão por volta das 15h30, hora local, quando foi atacada. Ela e o agressor estavam se aproximando em direções opostas quando o homem, do nada, bateu na cabeça dela com a mão esquerda, como mostram as imagens de vigilância. Assista:

Após o empurrão, a mulher não consegue se equilibrar e cai com força no chão. A cabeça dela quase chega a bater em um hidrante que estava na calçada.

Enquanto isso o agressor segue, friamente, caminhando como se nada tivesse acontecido. Ele ainda chegou a olhar para a vítima para vê-la caída enquanto seguia seu caminho.

Há, ao menos, uma testemunha do ataque: um homem que estava na calçada próximo à mulher. Ele parece congelar e não acreditar na cena que está vendo.

Segundo o NY Post, a vítima sofreu alguns ferimentos, mas deve se recuperar em breve. Não se sabe a razão do ato violento.