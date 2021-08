Vídeo: em Cabul, Talibãs se divertem em parque de diversões

Nesta terça-feira (17), às ruas de Cabul, capital do Afeganistão, amanheceram com pouca movimentação, com o país sob domínio dos Talibãs. Em meio a onda de medo, muitos moradores, que não conseguiram fugir, se escondem dentro de suas casas. Enquanto isso, os membros do grupo radical circulam pelas ruas.



Eles instalam postos de controle nas vias e ocupam espaços públicos e privados. Entre as imagens de Cabul que viralizaram nesta terça (17), estão um vídeo onde talibãs aparecem em um parque de diversões. No carrinho "bate-bate", é possível ver homens armados e também crianças se divertindo. O grupo também ocupou a academia do Palácio Presidencial.