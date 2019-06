Vídeo em que Neymar expôs conversas com mulher é apagado

O vídeo no qual Neymar mostrava suas conversas com uma mulher que o acusa de estupro foi apagado das redes sociais nesta segunda-feira (3). O vídeo havia sido postado pelo jogador em sua conta no Instagram, sábado (1º), no IGTV. Segundo o pai de Neymar, o vídeo não foi tirado do ar intencionalmente, e sim derrubado pela própria rede social.

Na publicação de sete minutos, o atacante disse que foi vítima de "uma armadilha" e que a mulher que o acusou quer "extorquir" dinheiro dele. Depois de repetir, durante quatro minutos, que estava chateado com a situação, ele mostrou prints das conversas com a mulher.

"Sei que qualquer notícia que envolve meu nome tem um barulho muito grande e todo mundo fica querendo minha declaração. O que aconteceu foi o contrário do que dizem, estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora vou expor a conversa que tive com a menina, todos os nossos momentos, que são íntimos, mas é necessário expor pra provar que realmente não aconteceu nada demais", afirmou Neymar.

Ele disse que tudo o que ocorreu foi consensual. "O que aconteceu foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal e no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança ao filho e eu ia levar. Agora fui pego de surpresa", continuou.

Policiais civis do Rio de Janeiro estiveram na Granja Comary, em Teresópolis, na manhã de domingo (2). A ida dos investigadores ao local de concentração da seleção brasileira não teve relação direta com o Boletim de Ocorrência registrado contra o jogador na sexta-feira, e sim com o vídeo publicado por ele no fim da noite de sábado.

Os policiais foram recebidos pelo administrador do CT da Seleção e ficaram poucos minutos. Os agentes chegaram por volta de 10h30, quando Neymar e o restante do elenco não estavam na Granja - o grupo recebera folga ao meio-dia de sábado. O atacante desembarcou em seu helicóptero cerca de meia hora depois da saída da polícia.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI). A especializada "irá apurar suposta divulgação de vídeo por parte do jogador Neymar. A 110°DP (Teresópolis) já realizou diligências que vão auxiliar nessa investigação". Divulgar imagens íntimas na internet sem consentimento das partes envolvidas é crime, e a pena prevista é de até cinco anos de prisão.