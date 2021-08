Vídeo: homem pula em janela de carro desgovernado e impede colisão com casa

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um homem pula pela janela de um carro desgovernado para impedir que ele atinja casas na cidade de Castro, no Paraná. A imagem foi gravada por uma câmera de segurança do local.

O rapaz estava em uma mercearia nas proximidades quando clientes avistaram o veículo descendo rua. O "herói" e uma segunda pessoa se aproximam do carro, que desce a rua em direção ao portão de uma casa.

Ele, então, corre e pula pela janela do motorista, ficando com metade do corpo para fora. Ele consegue puxar o freio de mão do veículo antes que ele colidisse com o portão da residência. Segundo a RPC, afiliada da TV Globo no estado, as imagens foram capturadas no domingo (22).