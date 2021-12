Vídeo: Incêndio em balsa lotada deixa 39 mortos e 100 feridos no sul da Ásia

Ao menos 39 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas após uma balsa pegar fogo em Bangladesh, no sul asiático, na madrugada desta sexta-feira (24). Algumas pessoas acabaram morrendo afogadas ao pular na água para escapar das chamas.

Segundo as autoridades locais, o incêndio na embarcação de três conveses começou no meio do rio, perto da cidade de Jhalakathi, enquanto navegava da capital Dhaka para a cidade de Barguna.

At least 32 people were killed and 100 injured after a ferry carrying 500 caught fire in Bangladesh's #Jhalokati district. pic.twitter.com/DBkuNSaAYP — Afroz Alam????‍☠️ (@AfrozJournalist) December 24, 2021

De acordo com a ‘BBC’, o número de vítimas ainda deve aumentar, já que muitos dos passageiros sofreram queimaduras graves. Cerca de 500 pessoas foram relatadas a bordo do navio MV Avijan-10.

Uma passageira que sobreviveu disse à agência de notícias AFP que a maioria das pessoas estava dormindo quando o incêndio começou.

"Estávamos dormindo em uma esteira no convés do andar térreo", disse ela. "Meu neto de nove anos, Nayeem, estava comigo, ele pulou no rio. Não sei o que aconteceu com ele."

Antes dos bombeiros chegarem, o fogo permaneceu ativo durante horas. Uma névoa densa dificultou as operações de resgate.

Acredita-se que o incêndio tenha começado na sala de máquinas e se espalhado rapidamente enquanto a balsa viajava ao longo do rio Sugandha por volta das 03h (no horário local), disse o oficial dos bombeiros Kamal Hossain Bhuiyan à mídia local.

No entanto, o proprietário do navio, Hum Jalala Sheikh, negou que a causa tenha sido uma falha mecânica. Ele disse à agência de notícias local UNB que houve uma explosão no segundo andar da balsa e que as chamas geradas se espalharam para a sala de máquinas.