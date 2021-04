Vídeo mostra agressão de PM contra mulher com criança no colo em Águas Claras

Um vídeo gravado por um morador da comunidade conhecida como Casinhas, em Águas Claras, mostra um policial militar agredindo uma mulher com um criança no colo. A gravação foi feita na quinta-feira (1º) após uma operação contra o tráfico de drogas no local.

Nas imagens é possível ver um policial militar e uma mulher discutindo. Em um certo momento, o agente empurra a moradora do local, que revida. Um outro PM tenta apaziguar a situação, mas não obtém sucesso.

Procurada, a PM informou em nota que o relatório da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM) informa que, por volta das 10h20 de quinta, policiais militares da unidade realizavam rondas na comunidade quando se depararam com diversos suspeitos fazendo uso e comercializando drogas. A policia afirmou que a guarnição foi recebida a tiros, houve revide e uma intensa troca de tiros.

Ainda segundo a corporação, ao fim dos disparos, vários moradores, dentre eles mulheres e adolescentes, hostilizaram os policiais militares para facilitar a fuga dos suspeitos, sendo necessário o uso da força para a contenção dos agressores.

Os suspeitos conseguiram fugir do local e os policiais solicitaram reforço de outras guarnições para conter o tumulto.