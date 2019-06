Vídeo mostra assassino de ator e família fugindo após crime

Vídeos divulgados nesta terça-feira (18) mostram Paulo Cupertino Matias, 48 anos, suspeito pelo assassinato do ator Rafael Miguel, 22, e dos pais dele, fugindo do local do crime. As imagens mostram que foram cerca de dois minutos entre a chegada do carro da família até a casa de Paulo, o crime e a fuga do comerciante. Os assassinatos aconteceram há 10 dias e desde então Cupertino está foragido.

As primeiras imagens mostram a chegada do carro dos pais de Rafael. Depois, Paulo Cupertino aparece indo embora, já após o crime. De boné, ele anda tranquilamente pela calçada e atravessa a rua.

De acordo com a polícia, quatro carros foram usados por Cupertino na fuga. Um amigo do comerciante foi ouvido hoje pela polícia. Ele seria dono de um dos carros que auxiliaram o foragido. Duas irmãs de Cupertino e a mulher com quem ele tem outra família também prestaram depoimento.

Eduardo José Machado, amigo de Cupertino, teria estado com o fugitivo horas após as mortes do ator e dos pais. Ele foi ouvido e deixou a delegacia sem falar com a imprensa.

A polícia acredita que Cupertino não aceitava o namoro da filha, Isabella, com Rafael. No dia do crime, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50, foram com o filho e a namorada dele conversar com o comerciante. Assim que se aproximaram da porta da casa, os três foram baleados e mortos.

Fuga

De acordo com a Gazeta Online, denúncias anônimas indicam que Cupertino pode estar escondido em três estados do país, um deles o Espírito Santo. A polícia paulista teria enviado o mandado de prisão temporária contra o comerciante para os colegas goianos, mineiros e capixabas. Em São Paulo, vários endereços de Cupertino já foram checados, sem sucesso.

Crime

O ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, que interpretou o personagem Paçoca na novela infantil "Chiquititas", exibida pelo SBT, e seus pais foram mortos a tiros na tarde de domingo (9), no bairro Pedreira, zona Sul da capital, quando iriam visitar a namorada do artista.

Segundo o boletim registrado pela polícia, o ator, acompanhado de seus pais, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, foram até a casa de sua namorada para conversar com o pai dela sobre o namoro, por volta das 14h. As vítimas foram recepcionadas pela mãe e pela namorada de Miguel.

Quando a família era recepcionada, o pai da garota, um comerciante de 48 anos, teria chegado com uma arma e, em seguida, atirado contra as três vítimas, que aguardavam no portão da casa do atirador. As vítimas morreram no local.

Após os disparos, o suspeito fugiu, segundo a polícia. A SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), disse que o caso é investigado pelo 98º DP (Jardim Miriam). "As equipes estão em diligência para localizar e prender o autor do crime", diz trecho de nota.

Rafael Miguel ficou famoso em um comercial (veja abaixo), quando pedia para a mãe comprar brócolis no supermercado. Além de "Chiquititas", ele também fez trabalhos nas novelas "Pé na Jaca" e "Cama de Gato", da Globo.