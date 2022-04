Vídeo mostra explosão em prédio que desabou no Espírito Santo

Um prédio de três andares desabou em Vila Velha, na Grande Vitória (ES), na manhã da quinta-feira (21). Uma pessoa foi retirada já sem vida do local, enquanto outra foi resgatada vida. Pelo menos outras duas pessoas ainda estão desaparecidas e são procuradas pelos Bombeiros.

Um vídeo de câmera de segurança mostra uma explosão no prédio pouco depois das 7h.

A moradora Larissa Morassunti foi resgatada às 12h15 dos escombros. Ela tinha escoriações e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde. A irmã dela, Camila Morassuti Cardoso, foi retirada sem vida dos escombros no início da tarde.

O comandante dos Bombeiros, coronel Alexandre Garcia, afirmou que durante a queda do prédio um bolsão de ar se formou, o que estava ajudando que as vítimas sobrevivam.

O desabamento aconteceu cedo. No imóvel, moram Larissa, o pai dela, Eduardo, a irmã, Camila, e uma sobrinha de 16 anos. Ao ser resgatada, Larissa confirmou que os outros três estavam no prédio na hora do desabamento.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. Uma vistoria deve ser feita nos imóveis da região ainda hoje.