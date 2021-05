Vídeo mostra homem encostando pênis em mulher grávida dentro de loja em MG

Câmeras de segurança de uma loja em Montes Claros, em Minas Gerais, filmaram um homem com o pênis de fora assediando mulheres. De acordo com o G1, as cenas foram registradas neste domingo.

Pelas imagens é possível observar que ele usava um objeto para tentar esconder o órgão sexual.

Umas das vítimas foi uma grávida de 8 meses. Ele encostou seu pênis no vestido dela.

As imagens circularam nas redes sociais e a mulher, ao se reconhecer na cena, registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual. Segundo a delegada Karine Maia Costa, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), será instaurado um inquérito para investigar o caso.

O agressor ainda não foi identificado.

“Só fiquei sabendo que foi comigo mesmo após ter acesso ao vídeo. Nem sei explicar o que senti, foi muito constrangedor. A gente vê isso acontecendo nos noticiários, mas nunca pensa que vai acontecer com a gente, ainda mais estando grávida. Fiquei sem chão, desnorteada, é um sentimento de revolta", disse a mulher ao G1.

“A loja estava cheia e não percebi ninguém encostando em mim. Quando fui pagar a conta no caixa, escutei pessoas comentando que tinha um homem dentro da loja tentando bulinar as mulheres e até perguntaram se teria sido comigo, eu disse que não. Fui embora pra casa e, mais tarde, meu celular começou a tocar muitas vezes e chegaram muitas mensagens de familiares perguntando o que tinha acontecido porque viram o vídeo nas redes sociais”, completou a gestante, que prefere não ter o nome divulgado.