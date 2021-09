Vídeo mostra lava do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, engolindo casas e carros

A erupção do vulcão do parque Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, Espanha, obrigou a evacuação de cerca de 5 mil pessoas, disseram nesta segunda-feira (20) as autoridades locais. No segundo dia de atividade vulcânica, diversas casas estão sendo engolidas pela lava expelida. Não há registro de nenhuma morte.

Após passar por cerca de 100 casas e florestas, a rocha derretida fluiu em direção ao Oceano Atlântico.

A erupção ocorreu em uma região pouco povoada da ilha de La Palma. Por lá vivem cerca de 85 mil pessoas. Na ilha, há uma fumaça densa que sai do vulcão, e as casas estão em chamas.

"A lava se movimenta em direção à costa, e os danos serão materiais. De acordo com os especialistas, há um volume de lava entre 17 milhões e 20 milhões de metros cúbicos", disse o presidente regional Angel Victor Torres.

Cada metro cúbico de lava equivale a mil litros.