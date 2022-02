Vídeo mostra momento em que cobra coral vomita outra cobra; assista

O vídeo de uma cobra coral-verdadeira vomitando uma cobra-d’água repercutiu nas redes sociais no último domingo, 13. O flagra foi feito logo após a primeira ser resgatada em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

Segundo o biólogo responsável pela publicação das imagens, Gilberto Duwe, o animal foi recolhido em janeiro pela Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), depois de ser encontrado em uma casa.

“Tentaram matá-la, mas ela conseguiu fugir do lugar e acabou se enfiando em um buraco. No buraco, eu consegui pegá-la e, como eu a coloquei dentro da caixa, eu pude ver que ela estava com um pedaço do rabo de outra cobra ainda aparecendo na boca”, detalhou Duwe.

Sobre o processo de regurgitação, o biólogo explicou em entrevista ao portal G1 que o método é uma maneira instintiva do réptil conseguir fugir mais rápido, assim como um efeito colateral do estresse causado pelo resgate.

“É uma tática das cobras porque, quando ela está comendo, quando ela comeu algum bicho, ela fica muito lenta, fica mais pesada. Então ela regurgita o alimento para poder escapar mais rápido”, detalha.

A coral-verdadeira capturada é da espécie Micrurus corallinus, e é considerada uma das mais venenosas do Brasil. A coral-verdadeira se alimenta de outras cobras, como a cobra d’água engolida e, depois, regurgitada no vídeo.