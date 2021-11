Vídeo mostra momento em que crianças pulam em vão de prédio de 22 andares; veja

Duas crianças foram filmadas pulando em um vão de um prédio de 22 andares na cidade de Xianning, na China. As imagens foram filmadas no dia 24 de outubro. De acordo com o site Eminetra, os meninos foram resgatados por funcionários do condomínio.

O vídeo tem 96 segundos e viralizou nas redes sociais. Nele, as crianças aparecem pulando, sem demonstrar medo ou remorso com o perigo.

O mais "corajoso" era um menino de blusa roxa e calça preta. Ele sobe, desce e pula seguidas vezes de um lado para o outro, enquanto incentiva o colega, que aparenta ser mais novo, a fazer o mesmo. Assista:

Yin, a autora das imagens, disse que ficou com os joelhos fracos e tremia ao ver as crianças se colocando em perigo. Ela imediatamente ligou para a imobiliária, que efetuou o resgate.

De acordo com as informações do South China Morning Post, os meninos tiveram acesso ao terraço após quebrarem a fechadura da porta.

Após serem resgatados, as crianças foram duramente repreendidas tanto pelos seguranças quanto pelos pais.