Vídeo mostra momento em que estudante de Direito é espancado em Ondina

Um vídeo feito por uma das pessoas que estava na festa de música eletrônica Hype, realizada na noite de terça-feira (2), mostrou o exato momento em que o estudante de Direito e aluno do Núcleo Preparatório Oficiais da Reserva do Exército (NPOR) Cayan Lima Silva Santana, 19 anos, foi espancado. Ele segue internado na unidade semi-intensiva do Hospital do Exército e permanece inconsciente.

Na manhã desta quinta-feira (4), cinco pessoas que testemunharam a briga prestaram depoimento à delegada Lúcia Maria Jansen, titular da 7ª Delegacia (Rio Vermelho), responsável pela investigação do caso. Cayan foi agredido na madrugada de quarta (3), logo após deixar a festa, realizada na Área Verde do Othon, em Ondina, onde foi para assistir ao jogo do Brasil contra a Argentina.

Nas imagens é possível uma briga generalizada na calçada da Avenida Oceânica, em frente à Área Verde do Othon, em Ondina. O material, que tem 33 segundos de duração, mostra que, aos 9, Cayan é agredido por um homem sem camisa, cai e bate a cabeça no chão. O agressor segue dando murros na vítima e depois foge e quase é atropelado por uma moto.

Desacordado desde o momento da agressão, Cayan foi socorrido por amigos que foram com ele à festa e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou a noite na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na manhã desta quarta, ele foi transferido com fraturas no crânio para o Hospital do Exército.

Ao CORREIO, o pai do estudante de Direito informou ter recebido de testemunhas o nome de dois possíveis agressores, que já foram fornecidos à polícia. Eles não tiveram seus nomes fornecidos pela investigação, mas o CORREIO apurou que um dos supostos envolvidos já presotu esclarecimentos à polícia.

Cayan sofreu traumatismo craniano durante espancamento (Foto: Acervo pessoal)

Outra agressão

Cayan não foi o único agredido no evento. Ainda dentro das dependências da Área Verde do Othon, o estudante de Arquitetura Gabriel Louzado, 19, desmaiou após ter sido agredido por seis pessoas com socos e pontapés. Ainda com o rosto bastante inchado, ele foi socorrido para o o Hospital Geral do Estado (HGE), recebeu atendimento e foi liberado na manhã seguinte.

Gabriel sofreu ferimentos na boca (Foto: Acervo pessoal)

Gabriel foi ouvido na 7ª delegacia na noite de quarta, onde esteve na companhia de familiares para prestar queixa. Ao CORREIO, o jovem disse que os amigos reconheceram um de seus agressores a partir do vídeo que mostra a agressão de Cayan.

“Meus amigos viram e disseram que um homem que aparece sem camisa é um dos que me bateram. Realmente não lembro e não faço ideia do porquê, não sei o que levou o grupo a me bater”, contou ele, que pagou R$ 150 pelo ingresso da festa open bar.