Vídeo mostra pequena tartaruga atacando leões para defender seu poço; assista

As vezes é necessário ter coragem e enfrentar alguém muito maior que a gente para defender a nossa casa. E uma pequena tartaruga passou por isso ao ver um leão e uma leõa enxeridos bebendo água em seu poço.

A cascuda territorialista não pensou duas vezes e começou a morder os predadores, tentando afastá-los. Os felinos, no entanto, não deram muita bola para a valentona e seguiram se hidratando. Veja o vídeo:

O vídeo viralizou. Postado no dia 20 de abril, as imagens já foram vistas mais de 300 mil vezes em 24 horas em um canal no YouTube.

A filmagem foi feita no Parque Kruger, na África do Sul, pelo guia Reggi Barreto, de 30 anos, durante um safári, contou reportagem do "Daily Mail".

"Eu sabia que os leões iriam procurar água para beber e nos posicionamos no local perfeito com a luz do sol a nosso favor, prontos para o avistamento", disse o guia. "O que ocorreu a seguir nós não esperávamos. Fiquei surpreso quando a tartaruga saiu da água em direção ao macho e depois à leoa", acrescentou.

Os felinos apresentavam marcas de sangue por todo o corpo, pois tinham caçado recentemente uma zebra. Nada que intimidasse a tartaruga, que ficou a poucos centímetros da boca dos predadores.

Reggi afirma que os leões "nem tchum" para o incômodo. "O leão e a leoa beberam até se fartar, apesar das interrupções da tartaruga e então voltaram para perto da zebra para se deitar, pois era um dia muito úmido", explicou o guia.