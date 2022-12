Vídeo mostra suspeitos de terem matado vendedora na Boca do Rio

Câmeras de segurança da Avenida Iemanjá, paralela à Avenida Octávio Mangabeira, registraram o momento em que os dois suspeitos de participarem do assalto que resultou na morte da consultora de vendas Eliane Sanson. Nas imagens, os homens descem do banco de trás de um carro e seguem em direção ao restaurante.

O motorista permanece no veículo. Não é possível ver se tem mais algum suspeito no banco do carona. Depois, eles retornam ao veículo e fogem.

De acordo com a Polícia Civil, os bandidos responsáveis pela morte de Eliane faziam um arrastão no restaurante Vento Norte. "Na ocorrência registrada na 9ª Delegacia (Boca do Rio) consta que os bandidos roubavam todo mundo do estabelecimento", disse um dos agentes do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (DCCP) que chegaram ao local para apurar mais detalhes do fato. Eliane chegava para uma festa de confraternização com amigos de um grupo de capoeira.

"Não sabemos ainda o que de fato aconteceu, mas há uma possibilidade de que ela (vítima) chegou no estacionamento na hora do arrastão e aí teve a bolsa puxada por um dos criminosos", completou o policial. O agente comentou a gravação que mostra a chegada dos bandidos ao local. "Não mostra muito. Só eles indo em direção ao local. Estamos aqui para ver se conseguimos imagens de dentro do restaurante", disse ele, antes de entrar no restaurante Vento do Norte.

Instantes depois, os agentes deixaram a cena do crime e disseram que os funcionários negaram o arrastão. "Contaram que eles (bandidos) entraram e abordaram somente ela", relatou o policial, que completou: "um dos clientes que estava no andar de cima, e que viu tudo, jogou uma cadeira contra um dos assaltantes".

O investigador acredita que os criminosos teriam o real objetivo de roubar o carro da vítima. "Na certa viram ela chegando sozinha e queriam pegar ela para levar o Honda", declarou.