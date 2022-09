Vídeo: mulheres caem em fossa ao som de 'Tem Cabaré essa Noite'

Um vídeo que mostra sete mulheres caindo em uma fossa ao som do sucesso "Tem Cabaré Essa Noite", do cantor Nattan, viralizou nas redes sociais nesta semana. Elas estão abraçadas e pulando ouvindo a música quando o piso não aguenta e cede, fazendo com que todas caiam no buraco que se abriu.

As mulheres estavam reunidas para celebrar o aniversário de uma delas e o episódio aconteceu na cidade baiana de Alagoinhas.

O internauta que postou a cena no TikTok contou que as mulheres são sua mãe e tias. Elas estavam pulando em cima da tampa de uma fossa. Outro vídeo mostra todas sendo resgatadas, ainda com a música alta.

"Não ri, não. Vai que alguém machucou", comenta a pessoa que filma quando um garoto ri da cena. Apesar disso, não houve feridos, segundo o dono da conta.