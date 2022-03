Vídeo: paciente em surto destrói enfermaria do Hospital Ernesto Simões Filho

Um paciente do Hospital Geral Ernesto Simões Filho, localizado no bairro do Pau Miúdo, destruiu a enfermaria da unidade de saúde, nesta quarta-feira (9), após passar por um surto.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), o paciente teve um surto psicótico e atacou o posto de enfermagem destruindo alguns equipamentos.

Um vídeo feito por uma pessoa que estava no local mostra os estragos causados, com caixas de medicamentos, papéis e vidro espalhados pelo chão da enfermaria. Nas mesas, ainda é possível ver os computadores revirados.

Com o ocorrido, funcionários do hospital acionaram policiais da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Liberdade). No local, a guarnição constatou o fato e deteve o homem.

Em nota, a PM informou que os militares o conduziram junto com os prepostos do hospital para a 2ª Delegacia Territorial da Liberdade, onde a ocorrência foi registrada.

A PC comunicou que o homem foi encaminhado para realizar os exames de lesões corporais e será autuado em flagrante por dano qualificado.