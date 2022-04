Vídeo: técnico de som toca reggae na missa da Páscoa e viraliza

Era para ser um momento de reflexão durante a missa de Páscoa, no último domingo (17) ,no Convento da Penha, em Vila Velha (ES), mas ninguém conseguiu se concentrar. O motivo: o Frei Gustavo Medella pediu aos fiéis que ouvissem uma música que falava sobre empatia e amor, mas o que tocou foi um reggae internacional. O vídeo viralizou na web.

Durante a homilia do Oitavário da Festa da Penha 2022, o frei Gustavo resolveu incluir uma canção. "Vou colocar o trecho de uma música e eu pediria que você prestasse bastante atenção nessa letra que nós vamos ouvir agora".

Veja vídeo:

O técnico de som Vanderley Gaigher deveria tocar "Laços", de Nando Reis e Ana Vilela, mas acabou reproduzindo "Sensimillia", do cantor Collie Buddz. "Oh Vanderlei! Não era essa música não. Mudou a música do repertório. Isso aí é um reggae?", disse o religioso chamando a atenção do operador de som. Os fiéis caíram na risada e o celebrante levou a situação com bom humor. "Acontece. Isso que a música era para ficar um clima de espiritualidade. Achou Vanderley?", disse rindo.

"O frei me enviou uma playlist no Whatsapp, e tinha umas 15 músicas. Mas achei que ele tinha enviado só uma música pra mim. Daí, dei play e entrou esse reggae no meio da missa. E foi descontraído, o pessoal começou a rir... Aquela coisa que a gente pensava que fosse ser fora do normal, nós viramos meme na Internet e está aí em todo Brasil", disse Vanderley.

O frei disse que na hora que a música começou a tocar ficou em dúvida se era a introdução da música que ele tinha escolhido. "'Laços' fala sobre cuidado, generosidade, empatia, e pensei que fosse de fato criar um ambiente propício pras pessoas refletirem sobre a Páscoa".