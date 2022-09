Vídeo: veja momento da prisão de casal suspeito de matar empresário em Amaralina

A Polícia Rodoviária Federal compartilhou, nesta sexta-feira (23), um vídeo do momento em que o casal pontado como autores do homicídio do empresário Roberto Neri Franco Lopo, foram localizados e presos em Minas Gerais.

A dupla estava sendo monitorada e tentava fugir para uma cidade do interior mineiro, mas foram flagrados no km 354 da BR 381, na cidade de João Monlevade. Segundo a Polícia Civil, o casal será transferido para a capital baiana.

No momento da abordagem, os policiais deram ordem de parada a um GM/Classic com dois ocupantes. Durante os procedimentos de consulta nos sistemas de segurança, os PRFs verificaram que o casal era fugitivo da justiça baiana.

Eles são apontados como responsáveis pelo homicídio do empresário de 57 anos, encontrado morto em uma pousada no bairro de Amaralina, em Salvador. O crime ocorreu na última segunda-feira (19) e desde então eles vinham sendo procurados pela polícia.



Aos policiais rodoviários federais, o casal relatou que após o crime fugiu para a cidade de Eunápolis, no extremo sul baiano. Eles disseram também que no momento da abordagem da PRF seguiam em direção a um camping, localizado na região de João Molevade (MG).

A PRF deu cumprimento ao mandado de prisão e encaminhou o casal para uma unidade da polícia em Minas Gerais.