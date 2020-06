Videoaulas na rede municipal de Salvador começam nesta terça (30)

As videoaulas que serão veiculadas em canal aberto para os alunos da rede municipal de ensino em Salvador começam nesta terça-feira (30). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), os professores que irão aplicar as aulas, todos integrantes da rede, receberam orientações e apostila com as diretrizes que são usadas para a gravação dos conteúdos, que acontece em ritmo acelerado.

Professor de inglês da rede há seis anos, Victor Lopes é um dos profissionais que gravou conteúdos para exibição na TV. Ele afirmou que a iniciativa é válida e que, aliada a outros recursos, vai contribuir para que os alunos adquiram conhecimento mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia da covid-19.

"É uma oportunidade que eles têm de se conectar, muito por conta de a TV ser aberta e, também, por ter a possibilidade do conteúdo de chegar para mais gente e não ter o ano letivo perdido. Essa proposta tem muito a acrescentar", pontuou o professor.

Fotos: Bruno Concha/Secom

O docente atua em três escolas municipais da capital: a Cardeal da Silva (IAPI), a Major Eloy Magalhães (Baixa de Quintas) e a Comunitária de Canabrava (Canabrava).

Para que as aulas sejam dinâmicas e atrativas aos estudantes, o professor destacou que são utilizados slides, no qual o material é mais minucioso para suprir a necessidade de interação.

Diante das câmeras

Lopes destacou ainda que preparar o conteúdo das aulas para televisão tem sido um grande desafio para ele e os demais professores. No entanto, é possível prender a atenção do aluno para ajudá-lo na jornada do conhecimento.

"Tem sido uma experiência nova, pois é diferente entre olhar para mil alunos e para uma lente de câmera. A gente tenta visualizar na lente da câmera todos os nossos alunos e buscamos preparar o material mais didático possível, com imagens e mais autoexplicativo. Mantemos a calma para que os alunos percebam a naturalidade com que a aula está sendo exposta e trazemos recursos que atraiam a atenção", reforçou.

Esquema de aulas

Os conteúdos escolares serão transmitidos a partir desta terça (30) em dois multicanais digitais próprios (4.2 e 4.3), nos turnos da manhã e tarde, com horário estabelecido para cada segmento: Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos – EJA II. Um canal será direcionado aos alunos do 6º e do 7º ano e também aos educandos da EJA II (TAP IV), e o outro para os estudantes do 8º e 9º ano e da EJA II (TAP V).

Serão transmitidas aulas de língua portuguesa, matemática, língua estrangeira, geografia, ciências, artes, história e educação física seguindo o programa pedagógico próprio de Salvador, o Nossa Rede.

Para o Ensino Fundamental II, serão transmitidas cinco aulas diárias no turno da manhã, com reprise à tarde, e para a EJA II são três aulas no turno da noite. O cronograma das aulas está disponível no site da Smed.