Videogame no trânsito: Tesla desafia as leis e é investigada nos EUA

A Tesla está sendo investigada por liberar jogos na multimídia com o carro em movimento (Fotos: Divulgação)

A Tesla está sendo investigada nos Estados Unidos por causa da função “Passenger Play”, que permite que videogames possam ser jogados na tela da central multimídia de 580 mil veículos vendidos desde 2017.

A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (cuja sigla em inglês é Nhtsa) disse que sua avaliação preliminar envolve unidades dos Modelos 3, S, X e Y.

Essa funcionalidade “pode distrair o motorista e aumentar o risco de acidente”, informa o órgão. A Nhtsa confirmou que esta funcionalidade está disponível desde dezembro do ano passado. Antes disso, a função era habilitada apenas quando o carro estava parado.

RECALL PARA AJUSTES

Em novembro, a Mercedes-Benz fez um recall de 227 veículos nos Estados Unidos porque os sistemas de entretenimento dos automóveis “podiam permitir a ativação da tela e da internet durante a condução, causando distração para o motorista”.

PROIBIDO NO BRASIL

Se você destravar a central multimídia para assistir vídeos ou TV com o veículo em movimento poderá ser multado em R$ 195,23 e receber cinco pontos na carteira.

“Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido”, como diz o Código de Trânsito Brasileiro, é considerada uma infração grave.

Fora isso, o veículo também é retido até regulamentação, ou seja, ainda haverá o custo do guincho e do pátio onde o carro ficará até ser regularizado.

REALIDADE BAIANA

Por falar em infrações, os motoristas de Salvador precisam ser mais responsáveis.

A Transalvador divulgou que em apenas 20 dias de dezembro foram abordados 2.469 motoristas durante as blitze da Lei Seca na Capital.

Desse total, 228 tiveram de ser notificados por desrespeito à lei, cinco carteiras foram recolhidas e 164 veículos foram removidos.

FIM DE LINHA

A nova legislação de emissões, que entra em vigor na virada do ano, confirmou o fim de mais um modelo: a versão R.S. do Sandero.

Para comemorar as últimas 100 unidades produzidas, a Renault preparou um kit para os compradores e uma plaqueta de metal numerada, que será fixada no console central.

O Sandero R.S. deixou de ser produzido em dezembro pois seu motor não está apto às novas leis de emissões

A mecânica é a mesma: motor 2.0 aspirado, que entrega 150 cv e 20,9 kgfm com etanol, associado a um câmbio manual de seis velocidades.

A edição especial foi batizada com o nome Finale, que já foi adotado pela Renault em uma versão final do Megane R.S. 275. Custa R$ 99.290.

INSPIRAÇÃO LONDRINA

A MINI lançou a versão especial Shadow Edition para o Cooper S E Countryman ALL4 no mercado brasileiro.

Serão apenas 30 unidades disponíveis no país, que têm como principal atrativo o visual escurecido, que de acordo com o fabricante foi “inspirado na movimentada e cosmopolita vida noturna de Londres”.

A nova série especial do Countryman é limitada a 30 unidades para o mercado brasileiro

A carroceria é preta com teto contrastante cinza, e além da combinação de cores especifica para este modelo, outros destaques do exterior ficam destacados, como o nome da versão no teto, grafismos no paralama dianteiro e capô.

Híbrido plug-in, o crossover é movimentado por um motor 1.5 turbo que é associado a um propulsor elétrico. Juntos, rendem 224 cv de potência e 39,2 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis marchas e a tração é integral nas quatro rodas. Custa R$ 299.990.

PEQUENOS RETOQUES

Enquanto Chevrolet, Ford e Toyota ensaiam trazer para o Brasil Silverado, F-150 e Tundra, a Ram faz a festa entre as picapes grandes.

A 2500 teve mais de 2.200 unidades emplacadas em 2021 e a 1500 ultrapassou 530 exemplares licenciados entre abril, quando chegou ao país, e dezembro.

Para a linha 2022, a empresa promoveu alguns ajustes: a 2500 ganhou uma central multimídia com tela de 12 polegadas, novas rodas e grade dianteira redesenhada.

A Ram promoveu poucas novidades na linha 2022 das picapes 1500 e 2500

A 1500 teve a multimídia atualizada e vem sempre com todos os acabamentos externos pretos, incluindo rodas, logo da marca na grade e anteparo central no para-choque dianteiro.

A 1500, vendida apenas na versão Rebel, tem preço inicial de R$ 449.990. É o mesmo preço sugerido para a 2500 Laramie. Enquanto a 1500 utiliza um motor V8 a gasolina que rende 400 cv de potência e 56,7 kgfm de torque, a 2500 utiliza um propulsor de 6.7 litros de seis cilindros a diesel que entrega 365 cv de potência e 110,7 kgfm.

VEÍCULOS COMERCIAIS

Enquanto o Salão do Automóvel de São Paulo segue indefinido, a organização da Fenatran confirmou o evento que tem os caminhões como destaque.

A maior mostra de veículos comerciais da América Latina irá ocorrer de 7 a 11 de novembro no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes.