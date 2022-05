Vídeos mostram momentos após acidente no metrô: 'A gente está preso aqui'

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que passageiros são retirados do metrô depois de um acidente na manhã desta terça-feira (31).

Outras filmagens mostram os passageiros dentro dos vagões. A maioria permanece calma, embora algumas pessoas demonstrem temor e ansiedade. "No metrô, um acidente terrível. A gente está preso aqui no metrô, agora, um acidente horrível, o metrô bateu no outro, meu Deus", diz uma passageira. "Tô toda arrepiada", diz outra.

Uma das filmagens mostra a situação após o choque, com parte do vagão retorcida na área da batida. Os passageiros reclamam da postura da equipe do metrô. "Os seguranças ali andando, ninguém diz nada a gente e nem deixa nem sair, e nem entrar. Estamos presos aqui na estação do metrô, na estação Pirajá. Quem vem pra cá, não venha mais, viu? Vai ficar preso também, no escuro, sem uma informação, ninguém diz nada".Dois trens do metrô tombaram depois que um deles bateu em um caminhão de alinhamento na região da Estação Pirajá, nesta manhã.

Seis pessoas ficaram feridas, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com o impacto da colisão, os passageiros - duas mulheres adultas, uma idosa e um homem - acabaram sendo projetados para frente, dentro do vagão. As vítimas eles apresentavam dores abdominais e por isso foram regulados para o Hospital Geral do Estado e Hospital Municipal. Os passageiros foram retirados do vagão por funcionários da CCR.

Segundo o coordenador do Samu Salvador, Ivan Paiva, ao todo, foram deslocadas cinco ambulâncias do Samu para atender a ocorrência.

A CCR informou que atua para minimizar os impactos da ocorrência.