Vigilância ambiental identifica aumento de cloro na rede de abastecimento de água

Setenta e oito localidades de Salvador e mais oito municípios da Região Metropolitana e do Recôncavo Baiano estão em racionamento por conta de alterações na qualidade da água distribuída pela Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa). Os relatos de moradores que sentiram coceira no corpo e ardência nos olhos ao entrar em contato com a água das torneiras foram publicados com exclusividade pelo CORREIO.

Desde o final de semana, o problema afetava moradores de sete bairros de Salvador, como Subúrbio Ferroviário, Cajazeiras e Itapuã, além de dois bairros de Lauro de Freitas. Mas, ontem, a Embasa informou que precisou reduzir a oferta de água “para corrigir a alteração temporária das característcias da água”.

Segundo a empresa, a medida teve que ser tomada “devido às fortes chuvas que caíram nos mananciais do sistema de abastecimento e que mudaram a composição da água”. O racionamento vai durar até que a água volte à normalidade. Até lá, moradores devem fazer uso racional.

A principal suspeita é de que tenha ocorrido um pico na quantidade de cloro e que isso tenha afetado o Potencial Hidrogeniônico (PH) da água. Nesta quinta (16), equipes da Vigilância Ambiental de Salvador estiveram nesses bairros e coletaram amostras da água distribuída pela rede de abastecimento. Segundo o coordenador da pasta, Ricardo Lourenço, os testes apontaram aumento na quantidade de cloro, mas o teor estava dentro do que é exigido pelo Ministério da Saúde.

“Salvador tem média histórica de cloro na água de 0,6 mg/l a 1,2 mg/l. Nas coletas desta quinta-feira (16), encontramos de 1,6 mg/l a 1,8 mg/l. Então, houve uma elevação da curva, mas a determinação é de que seja até 2 mg/l. Ou seja, ainda está dentro do que é exigido”, afirmou.

Lourenço acredita que a concentração maior de cloro tenha provocado reação em pessoas com maior sensibilidade, mas não descarta a possibilidade de que o acumulo estivesse maior que o permitido. “A quantidade estava em 1,8 mg/l, hoje (quinta-feira), mas não sabemos como estava no final de semana, quando as pessoas começaram a apresentar reação”, disse.

No caso da corretora de seguros Raymeire Vieira, 37 anos, o susto veio na segunda-feira (11). Trinta minutos após adicionar água ao lago artificial que tem em casa, as mais de 30 carpas começaram a morrer: “Foi uma noite de horror. Não sabia o que fazer, fora da água eles morreriam, dentro d’água estavam morrendo também”.

Meia hora após Raymeire colocar água no lago, as carpas começaram a morrer

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Segundo Lourenço, a Embasa deveria ter informado à Vigilância sobre o procedimento que faria na rede de abastecimento, mas isso foi feito apenas nesta quinta-feira (16), depois que a imprensa noticiou o fato. O Município vai notificar a empresa para que ela esclareça os procedimentos por oficio.

A prefeitura orienta que quem tiver problemas com a qualidade da água, contaminação do solo ou poluição do ar entre em contato com a Vigilância Ambiental através do 156.

Proteção

O cloro é importante no tratamento da água porque é usado como bactericida. Ele serve para matar microrganismos que fazem mal para a saúde humana. Mas, se a dosagem for exagerada, ao invés de proteger, a substância pode causar problemas.

O diretor do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Dirceu Martins, contou que, durante o período de chuvas, é comum que os córregos desaguam nos rios mais quantidade de água que o normal. Esse volume extra leva para os mananciais substâncias orgânicas, que resultam na proliferação de algas.

“O aumento dessa população provoca odores e gostos ruins na água. Quando se tem muita poluição e incidência de radiação ultravioleta nos reservatórios, elas também se proliferam e deixam várias substâncias na água que são difíceis de tratar”, contou.

A orientação para quem tem sensibilidade ao cloro é ferver a água antes de beber ou usar filtro. Os modelos com carvão ativado sãos os mais confiáveis. Banhos quentes devem ser evitados porque a substância vaporiza, o que pode provocar irritação nos olhos.

Fiscalização

Além de Salvador, outras oito cidades tiveram o abastecimento afetado (confira a lista abaixo). Juntos, os nove municípios afetados têm 3,4 milhões de habitantes, segundo último sendo do IBGE. Todos são abastecidos pelo Rio Joanes ou a Barragem de Pedra do Cavalo, na Região Metropolitana. O primeiro abastece 40% da capital e a segunda os outros 60% dos domicílios soteropolitanos.

Procurada, a Agencia Nacional de Água (ANA) informou que faz a coleta e análise da qualidade dos rios, mas que é de responsabilidade dos municípios avaliarem se ela está própria para consumo. Já a fiscalização das empresas responsáveis pelo abastecimento é dever das agências estaduais.

A Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa) afirmou que foi informada pela Embasa, na terça-feira (14), sobre o problema. A concessionária explicou para a Agersa que precisou aumentar a dose dos produtos químicos utilizados no tratamento para assegurar a desinfecção da água ofertada à população, e que isso foi necessário, sobretudo, para redução de cor e turbidez.

A Agersa disse que faz o monitoramento dos resultados e exige da prestadora que siga as recomendações exigidas. Nos casos em que são identificadas irregularidades, as empresas são orientadas a corrigir o problema ou, dependendo da situação, apresentar uma solução alternativa de abastecimento.

A prefeitura de Lauro de Freitas, cidade mais castigada pelas chuvas do fim de semana, informou que o Departamento de Vigilância e Saúde Ambiental faz a análise da água duas vezes por mês e que a última coleta foi na segunda-feira, um dia depois do temporal. O resultado será divulgado nesta sexta-feira (17).

A assessoria afirmou que o Município não registrou casos oficiais de pessoas com reações pelo contato com a água. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) informou que não notifica os casos de coceira e irritação nos olhos que chegam aos postos de saúde e, por isso, não tem o balanço do número desses tipos de ocorrência dos últimos dias.

Chuva forte afetou Lauro de Freitas no final de semana

(Foto: Divugação)

Respostas

O presidente do Conselho Regional de Química (CRQ), Antônio César de Macedo, explicou que o excesso de cloro pode afetar o pH, uma grandeza da física que mede a quantidade de acidez, neutralidade e alcalinidade de substâncias. Ele disse que o órgão vai encaminhar um oficio para a Embasa solicitando esclarecimentos sobre quais medidas serão adotadas.

“O papel do Conselho é fiscalizar os profissionais e a qualidade técnica do serviço, ou seja, saber se as empresas têm trabalhadores capacitados para o serviço. Diante da situação, pedimos mais detalhes sobre o que está sendo feito”, afirmou.

O CORREIO questionou à Embasa quantas unidades consumidoras estão sendo afetadas pela redução na oferta de água, que começou na terça-feira (14), e de quanto foi essa redução, mas não obteve resposta.

A empresa também não respondeu se a ouvidoria recebeu reclamações sobre a qualidade da água, quais providencias estão sendo tomadas, nem quanto tempo vai durar o racionamento. A Embasa informou apenas que redução é contingencial e vai durar até que a água dos mananciais se estabilize e volte à sua normalidade.

A empresa recomenda que os moradores das áreas afetadas façam uso racional da água fornecida até que as condições de abastecimento voltem à normalidade.