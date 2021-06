Vigilante é preso após furtar R$ 13 mil do banco em que trabalhava na Bahia

Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro recuperaram a quantia de R$ 6.300, na terça-feira (22), após o caixa eletrônico do banco Santander, localizado na Agrovale daquele município, ser furtado pelo vigilante do estabelecimento.

Foi expedido mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. “Ele furtou o total de R$ 13 mil, mas só recuperamos R$ 6.300. O homem confessou o crime em interrogatório”, explicou o titular da DRFR, delegado Reginaldo César Cabral de Lima.

Ainda segundo o delegado, o homem era o vigilante do banco Santander. “Ele conseguiu a chave do caixa eletrônico e teve acesso a senha de um funcionário da agência. Estamos investigando como ele obteve a senha. Imagens de câmeras de segurança do local serão analizadas”, finalizou o delegado.

O material apreendido foi encaminhado para a DRFR/Juazeiro. Os policiais seguem investigando onde se encontra o restante do dinheiro para recuperação total.