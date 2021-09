Viih Tube diz que já tentou suicídio: “Me sentia morta”; veja vídeo

A ex-BBB e influenciadora digital Viih Tube publicou um vídeo em seu canal no YouTube contando detalhes sobre traumas que viveu quando tinha apenas 16 anos. Ela realtou um episódio de agressão que sofreu na rua e uma tentativa de suicídio.

“Eu não sentia vontade de nada, de fazer nada. Eu me sentia morta. Nada fazia sentido para mim, nada tinha graça. Eu não comia, eu só dormia. Hoje, eu analiso e lembro da sensação que eu tive, de estar sem chão, sem sentido. Por um momento, eu achei que nunca fosse sair daquela situação, daquele sentimento, daquela energia que eu estava vivendo. Eu achava que as pessoas nunca fossem me deixar em paz”, contou.

Ela ainda relembrou o “cancelamento” que enfrentou ao sair do Big Brother, além de ameaças de morte.

Ela exibiu trechos de um vídeo gravado uma semana antes da tentativa de suicídio, quando havia sido agredida por um estranho, e desabafou.

Tristeza e depressão? Veja os sinais de alerta e cuidados para prevenção ao suicídio



“Eu sempre escondi tudo, disfarcei muito. E antes de gravar esse video, foi quando um homem me agrediu na rua por conta do cancelamento também. Eu não demostro nada no vídeo, nenhuma pontinha solta do que eu tinha passado. Porque ninguém sabia do ocorrido, eu escondi por vergonha e culpa e segundo porque eu nunca gostei de me mostrar fraca”, disse.

Contudo, ela se diz feliz por não ter seguido com a ideia de acabar com sua própria vida e deixou uma mensagem para os fãs.

“Se eu tivesse desistido por conta daqueles pensamentos ruins, por causa daquele momento difícil que eu estava vivendo, eu penso que eu nunca teria conquistado tudo o que conquistei hoje. Eu estou gravando esse vídeo na minha casa. Minha casa própria, que eu comprei. Se você está passando por uma coisa tão complicada que não consegue se enxergar saindo, saiba que tudo passa. Você vai conseguir sair, mesmo achando que é impossível”, concluiu.

Veja vídeo:

Precisa de ajuda? Telefones úteis que atendem 24 horas:

- 188 (Centro de Valorização da Vida);

- 190 (Ligação de Emergência);

- 192 (Samu);

- (71) 3103-4300 (Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (Neps