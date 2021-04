A youtuber Viih Tube foi eliminada no paredão deste domingo (25). Ela foi eliminada com 96,69%, o terceiro maior índice de rejeição dessa edição. Viih Tube disputava contra o economista Gil do Vigor e contra o cantor Fiuk.

Este foi o 14º paredão do BBB21 na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

As enquetes já apontavam uma eliminação da youtuber.