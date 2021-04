Viih Tube é última a resistir em prova e é nova líder do BBB21

Depois de mais de 14 horas de prova, Arthur deixou a disputa, tornando Viih Tube a nova líder do BBB21. A youtuber ainda ficou dançando sozinha na pista de dança, com medo de não garantir a liderança caso saísse logo. O resultado só é oficial, contudo, após a confirmação do apresentador Tiago Leifert na edição, o que deve acontecer hoje à noite.

Nessa prova, os participantes precisavam ficar dançando em uma pista montada na área externa da casa, ao som de uma música. Quando a canção parava, um cronômetro surgia e aparecia uma imagem de looks de roupas para que eles montassem um quebra-cabeça. Depois disso, eles tinham que bater em um botão, tudo antes do fim do tempo.

Além de descumprir o tempo, também eliminava não dançar o suficiente, montar errado o quebra-cabeça e deixar peças extras na bancada de montagem. Outras situações que surgissem seriam avaliadas individualmente pela produção.