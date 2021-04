Viih Tube finalista? Quatro ex-BBBs chegaram à decisão sem ir ao paredão

Vitória Felício Moraes, ou simplesmente Viih Tube, é a maior jogadora do Big Brother Brasil 21. A mistura de simpatia, política de boa vizinhança, intimidação e uma boa pitada de falsidade pode fazer a influencer se tornar a quinta participante da história do reality a chegar à final sem passar pelo crivo popular do paredão.

Ainda restam 4 paredões a ser formados, porém não há indícios de que os concorrentes estejam dispostos a botá-la na berlinda. Gil até cogitou tal possibilidade, porém titubeou na hora H - mesmo tendo sido colocado por ela duas vezes.

Além disso, no início do programa a caçula da edição bateu um recorde: mais tempo sem ser citada no confessionário. Foram dois meses sem nenhum voto sequer, número jamais atingido por algum ex-BBB.

Esses números a credenciam como forte postulante a entrar num clube de apenas 4 membros: os que chegaram a final sem um paredão sequer. Para felicidade dos opositores da loira, nenhum desses levou o prêmio no final.

Lembrando que Camilla de Lucas também se safou da berlinda até agora e pode, quem sabe, atingir tal marca também.

André Gabeh - BBB1

Logo na primeira edição do reality, o cantor conseguiu estabelecer tal marca. Querido pelos demais confinados, ele se safou das indicações e disputou o prêmio com Kléber Bambam e Vanessa, ficando com o bronze.

Foto: Reprodução / Globo

Mariana Felício - BBB6

A morena disputou o prêmio de R$ 1 milhão com Mara e Rafal invicta. Porém, ela ficou apenas com o segundo lugar, com a baiana levando a bolada para casa.

Foto: Reprodução / Globo

Kadu Parga - BBB10

Galã da décima edição, o "primeiro dos Arcrebianos" passou ileso muito graças a uma política de boa vizinhança. Ele cozinhava para todos, tratava bem e não se envolvia em brigas -- mesmo com aquela edição reunindo pessoas como Anamara, Eliéser, Dicesar e Lia. Ele ficou terceiro lugar, atrás do vencedor Marcelo Dourado e da vice Fernanda.

Foto: Reprodução / Globo

Cacau - BBB16

Maria Claudia, conhecida como Cacau, conseguiu vencer as duas últimas provas do líder da décima-sexta edição do reality. Graças a isso, disputou (e perdeu) a disputa para Munik.