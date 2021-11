Vik Muniz vai abrir galeria de arte na Feira de São Joaquim

Vik Muniz (Foto: Divulgação)

O famoso artista plástico Vik Muniz tem em Salvador um porto seguro para onde retorna sempre que consegue um tempo em sua concorrida agenda. Ao lado da esposa, Malu Barreto, curte a casa no Santo Antônio Além do Carmo, região da cidade que conheceu em 2018, quando foi apresentado pela amiga Regina Casé.

Agora, Vik se dedica a um novo projeto na capital baiana. Vai abrir uma galeria de democratização da arte, batizada de Lugar Comum, na Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa. A ideia do artista, de acordo com informações de Sonia Racy, é inaugurar o espaço, ainda em dezembro, com uma exposição de Ernesto Neto.

Muniz planeja replicar o modelo dessa galeria em outras capitais do país. A Feira de São Joaquim, vale lembrar, é a maior feira livre de Salvador e ocupa uma área de cerca de 34 mil m2.





Nizan Guanaes (Foto: Marcelo navarro/Divulgação)

Desafio de desaprender

Nizan Guanaes será o palestrante do almoço empresarial de fim de ano do portal Alô Alô Bahia, no dia 22 de novembro, no Porto de Salvador. O tema desta edição do encontro será "Marketing Digital e Educação Empresarial". “Quero falar sobre uma série de coisas, entre elas sobre o desafio de desaprender. Desaprender é jogar fora muitas das coisas que a gente aprendeu e ter a capacidade de aprender novas. Não é fácil, porque estamos habituados a fazer as coisas do mesmo jeito. Só que o mundo mudou e a gente vai ter que desaprender", adiantou. O encontro, que terá transmissão através das plataformas do próprio Alô Alô Bahia, reunirá mais de 30 marcas.





Cardápio especial

A nutricionista Carolina Dias recebeu um convite da empresária Victoria Cintra para assinar um cardápio dos restaurantes Healthy por VC que trouxesse opções low carb, inspirado no programa de emagrecimento de sua clínica, o Mereço+.“ Victoria conheceu e gostou muito. A ideia é que todo mundo que segue uma dieta hipocalórica possa se beneficiar, sendo nosso paciente ou não”, afirma Carolina. O restaurante Healthy por Victoria Cintra tem duas unidades na cidade: uma no Ondina Apart Hotel e outra, mais recente, no Salvador Shopping.

Larissa Azi e Pedro Martinez (Foto: Divulgação)

Enlace

Larissa Azi e Pedro Martinez se casaram, sábado, nos jardins do Cerimonial Loreto, na Ilha dos Frades, com cerimônia para 300 convidados. Em seguida, receberam amigos e familiares para animada recepção, que contou com buffet assinado pelo Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins.

Proa cervejaria inaugura bar no Aeroporto

A Proa Cervejaria inaugura, na próxima sexta-feira, um bar no Aeroporto de Salvador. O espaço vai funcionar na área de embarques e desembarques domésticos e será equipado com cinco torneiras de chope Proa, os principais rótulos de cerveja em garrafa ou no growler, além de um espaço para degustação com mesas e cadeiras. Em breve estarão disponíveis também comidas leves do Boia Cozinha do Mar. “Vamos atender um público diferente, aproveitando o fluxo constante de pessoas de diversos países que transitam na área. Isso abrirá novas frentes para a marca”, destaca Débora Lehnen, sócia-proprietária e mestre cervejeira da marca baiana. Gerente responsável pela operação, o sommelier de cervejas Vinício Carvalho aguarda um retorno positivo da iniciativa. “Recentemente, a prefeitura de Salvador divulgou que até 4 milhões de pessoas passarão na Bahia até o final do verão, ou seja, o movimento vai ser muito intenso e isso vai ser perfeito para apresentar todas as novidades da Proa”.

Assinatura baiana

Maria Antônia Bussade Braz (16) e Maria Vitoria Bussade Braz (21) comemoraram juntas seus aniversários, quinta-feira (28), em São Paulo. A festa, em clima de balada funk, aconteceu na Casatua BR, no Jardins, para cerca de 100 convidados. O agito foi organizado pela mãe das aniversariantes, a influencer Silvia Braz, com auxílio da decoradora e produtora de eventos Bel Francez. Baiana radicada na capital paulista, Bel vem, há 13 anos, produzindo e organizando a cenografia de festas exclusivas para um público de alto poder aquisitivo. Agora, nesse momento de flexibilização das restrições frente à pandemia, ela acredita que os eventos serão menores. “As pessoas estão sentindo necessidade de celebrar a vida! A demanda está bem alta, mas há uma diferença: as pessoas estão fazendo coisas mais íntimas, mas bem caprichadas. Investem para eventos de 50 a 100 convidados”, disse em entrevista ao Alô Alô Bahia.