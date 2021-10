Vikings chegaram às Américas quase 500 anos antes de Colombo, indica novo estudo

Considerado o descobridor das Américas, cientistas já sabiam que Cristóvão Colombo não foi o primeiro europeu a pisar no novo continente, contudo, agora, foi descoberta uma data. Um novo estudo mostra que os povos vikings chegaram à América do Norte por volta de 1021 d.C., 471 anos antes do navegador genovês.

Publicado na revista científica Nature, o estudo marca a primeira vez que é dada uma data exata para a chegada dos europeus. Para isso, foram utilizadas novas técnicas de datação por meio de radiocarbono.

Os pesquisadores analisaram três pedaços de madeira cortados na época e utilizados em um acampamento viking em L’Anse aux Meadows, na região da Terra Nova e Labrador, no extremo leste do Canadá.

Foto: Glenn Nagel Photography​/Nature/Divulgação

Usando um sinal de radiocarbono atmosférico produzido por uma tempestade solar datada como referência, os pesquisadores analisaram anéis das árvores deste pedaços de madeira e foram capazes de determinar o "ano exato da derrubada da árvore" em 1021.

Essa tempestade solar, uma explosão de radiação do Sol que atingiu a Terra, ocorreu no ano 993 d.C., afirmaram os cientistas, e identificando traços dela na madeira, conseguiram determinar uma data mais precisa do acampamento viking.

"A associação dessas peças com os nórdicos é baseada em pesquisas detalhadas conduzidas anteriormente pela Parks Canada", diz o estudo. Os pesquisadores afirmaram ainda que havia evidências claras de que os pedaços de madeira foram modificados por ferramentas de metal.

O estudo acrescenta que o acampamento L'Anse aux Meadows foi uma base usada pelos vikings e que, de lá, eles partiam para explorar outros locais, incluindo regiões mais a sul.