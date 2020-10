Foto: Divulgação

A vila de food trucks comandada por Dudu Barros, Gabriel Lobo e Ruan Neves já tem data de inauguração. Será no dia 22 de outubro, na Avenida Tancredo Neves, ao lado da loja TokStok. O projeto, batizado de Salvador Truck, promete ser uma opção a mais de entretenimento para o soteropolitano, levando em conta as determinações e protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).



