Vila Galé oferece programação especial para temporada de festas e férias

Fim de ano vai se aproximando e muitas famílias começam a buscar opções para curtir as festas e as férias. Em Salvador e Região Metropolitana, a rede de Hotéis Vila Galé terá programações especiais para o período nas unidades Salvador e Marés (Guarajuba) tanto para quem quer passar uma temporada ou mesmo viver noites de Natal e Ano-Novo especiais com amigos e familiares.

As famílias que estarão com planos de aproveitar alguns dias de férias no resort terão uma programação especial preparada pela equipe de Esporte e Lazer está preparando diversas atividades para entreter hóspedes de todas as idades.

“A Rede Vila Galé tem investido cada vez mais em entretenimento pois entendemos que o hóspede procura uma experiência que lhe surpreenda”, explica o coordenador artístico das unidades Vila Galé em Salvador e RMS, Gil Paz.

“A última semana do ano costuma ser mais agitada, pois preparamos um pacote de cinco dias com atividades como o Luau de Branco, Pool Party, Festa da Espuma que tem sido um sucesso principalmente junto às crianças, também temos o Agita Galé que tem batucada, noite tropical, noite do forró, é uma semana bem cheia”, diz.

Além das atrações especiais, todas as faixas etárias têm uma variada lista de atividades diariamente. Nas opções para as crianças, estão as dinâmicas com mascotes para crianças com uma abordagem cognitiva para engajar a participação dos pequenos; atividades ecológicas, aquáticas, de reciclagem, jogos e brincadeiras populares, oficinas artísticas e cinema.

Os adolescentes contam com o teen longe com diversas opções de jogos, videogame, computadores, simulação de direção virtual, além dos animadores disponíveis para acompanhar as atividades escolhidas para o dia; Os adultos tem as experiências como aquadance, caminhadas nas áreas verdes, alongamentos, aula de dança, jogos na piscina, entre outros. Já os idosos, podem contar com bingo, hidroginástica, bailes temáticos com músicas dos anos 60 e 70.

Uma novidade para os hóspedes do Vila Galé Marés é a carta de cerveja dos resorts Vila Galé que foi ampliada e irá oferecer até 15 rótulos de cervejas premium no sistema all inclusive. Outra novidade é que o Chopp Brahma está substituindo o atual e estará disponível em breve nos seis resorts da rede.

“A inclusão desta variedade de cervejas foi motivada pelo desejo de oferecer aos hóspedes uma experiência completa, em que eles fiquem completamente realizados e satisfeitos. Tem opções para todos os gostos. Então, é só abrir a geladeira e escolher a sua marca preferida”, celebra o Diretor de Operações Brasil, José António Bastos.

Gastronomia

Para quem tem menos tempo e quer passar as noites de Natal e Réveillon reunido com a família em um ambiente com toda infraestrutura, conforto e o melhor da gastronomia e entretenimento, os hotéis Vila Galé Salvador e Vila Galé Marés, em Guarajuba, abrem as portas ao público oferecendo um menu especial de festas de fim de ano feito sob medida para quem busca um ambiente para comemorar as datas em um ambiente diferente.

O menu exclusivo, assinado pelo chef executivo da rede, Clodoaldo Ramos, promete muito sabor e textura para agradar a todos. “Os hotéis possuem um ambiente propício para quem deseja aproveitar as festas de final do ano com todo o conforto e segurança, sem preocupar com a preparação da ceia. Pensamos em uma grande variedade de pratos para agradar diferentes paladares. O jantar é aberto aos hóspedes, turistas e moradores locais, sendo necessário apenas realizar a reserva”, explica. As reservas podem ser feitas diretamente no hotel.

O cardápio de Natal do Vila Galé Salvador e Vila Galé Marés conta com entrada composta por tender marinado, saladas, camarão, pães, frios e molhos. Como prato principal, o cliente poderá se deliciar com opções como chester recheado, lombo de bacalhau, mini-tornedor grelhado acompanhados de arroz, legumes ao vapor, batata assada com ervas e castanha do caju. Para adoçar o paladar, as sobremesas como crème brûlée, rabanada, tiramisu, arroz doce fazem parte do cardápio. O valor do buffet é de R$ 150, por pessoa.

Para conhecer mais sobre a programação de fim de ano dos Hotéis Vila Galé, na Bahia, acesse: www.vilagale.com/pt/hoteis/bahia/.



