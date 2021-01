Vila gastronômica a céu aberto é inaugurada em Salvador; veja fotos

A Vila Baluarte foi inaugura nesta quinta-feira (7), no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O espaço, localizado na Casa Baluarte, conta com uma área de convivência que reúne a gastronomia dos restaurantes Di Janela, Bella Bistrô, Tortarelli, La Massima, Mesa Nômade, Japa Fácil, Empanadelas, Acarajé da Cira, Crema Gelato e Larriquerrí.

A Vila Baluarte funcionará de quinta à sexta a partir das 16h e aos sábados e domingos a partir das 11h. O local conta com estacionamento para até 150 carros. Confere as fotos!

