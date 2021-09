Villa dos Sonhos inicia vaquinha virtual para ajudar beijuzeira de comunidade quilombola em Camaçari

Pelo terceiro ano consecutivo, Salvador receberá mais uma edição da Corrida de Farol a Farol patrocinada pela empresa baiana Villa Camarão. No sábado (18), cerca de 100 pessoas irão correr, caminhar, ir de bike ou como preferir, pela orla da cidade. E além de difundir e estimular a prática de atividade esportiva de corrida de rua, para melhoria da qualidade de vida e integração de pessoas, neste ano, o objetivo é de transformar vidas.

Com a apoio do projeto Villa dos Sonhos, iniciativa de voluntariado criado pela Villa e seus colaboradores, foi criada uma vaquinha virtual com a meta de arrecadar R$ 5 mil para poder construir uma nova casa de beiju e poder transformar a vida de mais uma beijuzeira da comunidade quilombola da Cordoaria,em Camaçari.

“A corrida surgiu com o intuito de ajudar as pessoas a sair da sua zona de conforto, dar o primeiro passo e transformar um pouco a sua vida em relação à saúde. Já nesse terceiro ano, a gente vem com um desafio maior, que é transformar vidas e construir a casa de beiju de Queliane, beijuzeira de Cordoaria”, conta Tércio, CEO da Villa Camarão.

Para Queliane, essa iniciativa, significa a realização de um sonho. “Eu estou com um sentimento de gratidão. É muito prazeroso saber que a Villa dos Sonhos está ajudando a gente com as nossas casas. Peço a vocês que continuem a realizar esses sonhos”. Essa será a segunda casa de beiju a ser construída, a primeira beijuzeira a ser beneficiada com a iniciativa foi Luzinete.

A corrida terá dois pontos de saída, farol de Itapuã às 6h e Rei do Pirão na Pituba às 7h, além de pontos de hidratação e apoio na Barraca Salvador Beach Club, Rei do Pirão na Pituba e Acarajé da Dinha no Rio Vermelho. Para participar dessa iniciativa é muito simples: basta doar qualquer quantia através da vaquinha: CORRIDA DE FAROL A FAROL - TRANSFORMANDO VIDAS! | Sharity

Villa de Sonhos

O projeto Villa de Sonhos é uma iniciativa de voluntariado criado pela Villa Camarão e seus colaboradores com o objetivo de fortalecer o protagonismo das mulheres negras chefes de família, de acordo com as diversas realidades, aptidões e condições locais, para a geração de renda e a melhoria da qualidade da produção.

Esse empoderamento e aumento da qualidade de vida se dá através das melhorias nos postos de trabalhos e pontos de venda, capacitações, oficinas e intercâmbio de saberes com Chefs de cozinha. E em 2021, a meta do projeto é potencializar o protagonismo de 50 mulheres negras empreendedoras, impactando diretamente na transformação de vidas de 300 pessoas indiretamente.