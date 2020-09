Vilões da cesta básica: preços de arroz, feijão, leite e óleo disparam

O preço da cesta básica tem ficado cada vez mais salgado para os baianos durante a pandemia. Isso porque produtos como arroz, óleo e leite, que são presença certa nas nossas cestas básicas, estão saindo dos mercados e atacados por valores que estão aumentando progressivamente. Cada um destes itens apresenta uma razão diferente para o aumento de acordo com informações da Associação Bahiana de Supermercados (Abase).

Não é só a escassez de produtos que influencia no aumento dos valores destes itens. Isso é o que garante Joel Feldman, presidente da Abase. Segundo ele, há outros fatores que agem diretamente no valor do arroz, por exemplo. “A escassez só é causa de aumento para o óleo, que, realmente, está em falta e, por isso, aumentou. Mas, no caso do arroz, o que se tem é uma preferência dos produtores em exportar o alimento e não comercializá-lo internamente devido ao menor potencial de compra do país no momento", afirma. Apesar de estar em alta, o valor do leite e derivados não é determinado pela escassez segundo informações de Joel Feldman.

O presidente da Abase disse ao CORREIO que não tem nenhuma informação sobre a possibilidade da baixa produção do item, que é material quase que indispensável no cotidiano do brasileiro, o que derrubaria a hipótese do aumento estar ligado à lei de oferta e procura. O CORREIO foi às prateleiras dos supermercados para conferir o preço desses itens em três grandes redes de comercialização.

Big Bompreço

Arroz:

Emoções, R$ 3,99,

Cammil, R$ 4,29

Pop, R$ 3,75

Óleo:

Soya, R$ 5,99

Liza, R$ 6,49

Primor R$ 5,99

Leite de caixa:

Piracanjuba, R$ 5,39

Betânia, R$ 4,19

Damare, R$ 4,39

Rede Mix

Arroz:

Emoções, R$ 4,29

Cammil, R$ 4,29

Tio João, R$ 6,99

Óleo:

Soya, R$ 5,69

Primor R$ 5,69

Leite em pó (800g):

Itambé, R$ 20,98

Camponesa, R$ 21,98

Betânia, R$ 20,98

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro