'Vim de coração e alma para ajudar', diz Sérgio Mota

Anunciado como novo reforço do Vitória há quase duas semanas, Sérgio Mota concedeu nesta segunda-feira (16) a primeira entrevista como jogador do Vitória. O meia de 31 anos assinou contrato com o rubro-negro até o final da Série B do Brasileiro, está regularizado e deve ficar à disposição do técnico Wagner Lopes para o jogo contra o Vila Nova, quarta-feira (18), às 19h, no estádio Oba, em Goiânia.

Ele conta que está ansioso para estrear com a camisa vermelha e preta. "É difícil, né? Você chega no ambiente, vê seus companheiros indo para os jogos, você na ansiedade. É difícil, mas procurei controlar minha cabeça e o psicológico o máximo possível, além de dar suporte para eles para que pudessem voltar à vitória, que é o mais importante no momento. Creio que na próxima rodada vou estar preparado para poder ajudar eles", projetou.

Sérgio Mota está há quase um ano sem entrar em campo. No futebol chinês desde 2018, ele disputou a última partida em 14 de outubro do ano passado, com a camisa do Guizhou Hengfeng, clube com o qual chegou a renovar contrato até 2023, mas acabou rescindindo o vínculo.

"Eu tinha renovado o contrato, mas eles não cumpriram com o contrato em si. Uma por falta de pagamento e outra porque não tinha previsão de poder voltar à China. Como todos sabem, ou se procurarem na internet, a China continua com a fronteira fechada. A gente tentou de todas as formas, com visto, idas a outros países, e não obteve sucesso. Junto com meu empresário e meu intermediário, que tem acesso lá, a melhor opção foi retornar para o Brasil porque já estava um grande tempo sem atuar e não tinha previsão nenhuma de retornar para a China. Isso fez a gente pensar em voltar para o Brasil. Quando tive a proposta do Vitória, pela grandeza que é, não podia deixar de aceitar", afirmou Sérgio Mota.

Para compensar a inatividade, tem intensificado os trabalhos na Toca do Leão. "Tenho treinado pesado com os preparadores desde que cheguei. Em alguns momentos em dois turnos, outros em um turno só, mas com trabalho específicos para que possa voltar e aguentar o máximo possível de carga para ajudar meus companheiros", disse, confiante de que o entrosamento será rápido.

"Óbvio que no primeiro jogo, no primeiro contato, tem aquela dificuldade de não conhecer o pessoal, as coisas, mas no dia a dia estou me esforçando cada vez mais para que possa estar mais entrosado e encaixar o mais rápido possível para a gente voltar às vitórias", completou o jogador revelado pelo São Paulo. Ele também defendeu clubes como Luverdense, Icasa, CRB, Ceará e Villa Nova.

Sérgio Mota é o 18º jogador contratado pelo Vitória. Um dos mais experiêntes do elenco, ele se dispõe a ajudar os mais novos. "Nosso grupo, o elenco, tem muitos jovens. A gente com a experiência de ter passado por isso também em outras equipes, com força de vontade, no conselho, dentro de campo, conversando. Com a minha experiência de vida, acho que vou poder agregar bastante. Vim de coração e de alma para ajudar".