Vinho da Bahia está entre os 16 melhores do Brasil; veja lista

Miolo Terranova Verdejo 2019 (foto/divulgação)

A 27ª Avaliação Nacional de Vinhos, que aconteceu no último sábado (28) em Bento Gonçalves (RS), elegeu um rótulo do Vale do São Francisco entre os 16 melhores da safra 2019. O Miolo Terranova Verdejo foi escolhido na categoria Branco Seco Não Aromático, somando-se a 15 outros produtos do Rio Grande do Sul (veja a lista ao final da matéria).

Colhido da segunda quinzena de janeiro deste ano, o varietal desenvolvido pela enóloga Eloíza Teixeira é fresco, tropical, leve e possui, apesar da categoria da premiação, um perfil bastante aromático.

“Sempre usamos essa uva, ícone da Espanha, nos cortes dos nossos espumantes brut e da linha Almadén. No último ano e em 2019, ela apresentou característica incrível de tropicalidade, o que nos levou a criar um varietal. Este vinho não deixa em nada a desejar em relação aos espanhóis”, conta a profissional. O Miolo Terranova Verdejo 2019 já está à venda nas principais lojas de vinho do Norte e Nordeste.

Avaliação Nacional

As 16 bebidas que representam a safra deste ano foram selecionadas entre 337 amostras de 47 vinícolas, distribuídas pelo sul de Minas, planalto catarinense, leste de São Paulo, além da Serra e Campanha gaúchas. As avaliações prévias foram feitas por 120 enólogos; e a degustação às cegas contou com a participação de sommeliers, enólogos e enófilos do Brasil e de outros sete países, como Espanha, França, Itália e EUA.

Veja a lista de amostras classificadas

CATEGORIA VINHO BASE ESPUMANTE

Chardonnay – Vinícola Salton – Bento Gonçalves (RS)

Chardonnay – Domno do Brasil – Garibaldi (RS)

Chardonnay / Pinot Noir – Chandon do Brasil – Garibaldi (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO NÃO AROMÁTICO

Verdejo – Vinícola Terranova – Casa Nova (BA)

Chardonnay – Casa Valduga – Bento Gonçalves (RS)

Chardonnay – Vinícola Almadén – Santana do Livramento (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO AROMÁTICO

Sauvignon Blanc – Vinícola Campestre – Campestre da Serra (RS)

Moscato Giallo – Sociedade de Bebidas Panizzon – Flores da Cunha (RS)

CATEGORIA VINHO TINTO FINO SECO JOVEM

Merlot – Guatambu – Dom Pedrito (RS)

CATEGORIA TINTO FINO SECO

Merlot – Casa Perini – Farroupilha (RS)

Cabernet Franc – Estabelecimento Vinícola Valmarino – Pinto Bandeira (RS)

Ancellotta – Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança – Flores da Cunha (RS)

Tannat – Família Bebber – Flores da Cunha (RS)

Merlot – Vinícola Miolo – Bento Gonçalves (RS)

Alicante Bouschet – Cooperativa Vinícola Aurora – Bento Gonçalves (RS)

Tannat – Vinícola Don Guerino – Alto Feliz (RS)