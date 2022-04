Vinho e Páscoa: 9 dicas para uma harmonização perfeita

Um dos feriados religiosos mais gastronômicos do ano, a Páscoa sempre foi um convite à mesa farta, à alimentação afetiva e à degustação de vinhos especiais.

Porém na maioria dos lares brasileiros, com aumento nos preços dos insumos, os pratos mais clássicos devem abrir espaço para mais releituras e receitas novas com peixes e frutos do mar. Os vinhos, por sua vez, vão ter que se encaixar no orçamento mais apertado.

Com essa nova realidade, fica a dúvida sobre espumante, branco ou tinto que mais se ajusta às alterações nas receitas. A seguir, confira uma lista com vinhos em três faixas de preço diferentes para uma harmonização tão inesquecível quanto a Páscoa.

Combinações Harmônicas

Para acompanhar receitas leves com peixes, frutos do mar, bolinho de bacalhau, Bacalhau à Brás ou à Gomes de Sá, o ideal é ir nos brancos frescos. Uma boa dica é apostar em um bom Vinho Verde da uva Alvarinho, que tem a acidez, o corpo e o perfil aromático ideais para acompanhar esses preparos.

● Aveleda Praia Vinho Verde DOC (R$ 59,99 na TodoVino)

● Suzin Alecrim Sauvignon Blanc (R$ 83 na Total Vinhos)

● Primeira Estrada Chardonnay (R$ 104,30 na Fine Wines)

Para melhor harmonizar com um Bacalhau às Natas, Brandade de Bacalhau e receitas cremosas com peixes (como Peixe à Delícia), aposte em um Chardonnay com estágio em barricas de carvalho, um vinho de Viognier, Semillon ou brancos alentejanos de mais estrutura.

● Vaccaro Chardonnay (R$ 55 na Vinhos Nacionais)

● Capote Velho Reserva Regional Lisboa Branco 2019 (R$ 82,24 na Wine)

● Vallado Três Melros Branco Douro DOC 2019 (R$ 179 na Evino)

Se você quer um vinho para saborear junto a um lombo ou posta de bacalhau, pode escolher os rótulos anteriores ou apostar em tintos leves com pouco tanino e breve ou nenhum estágio em barricas de carvalho.

● Casa Relvas Barricado Tinto (R$ 45,99 na Wine Duty Free)

● Miolo Wild Gamay Nouveau 2022 (68,11 na loja da Miolo)

● Vicentino Tinto (R$ 105,90 na Wine Concept)

Preparos estruturados com dendê, como Bobó de Camarão e Moqueca, podem ser harmonizados com espumantes brut brancos elaborados pelo método tradicional ou um bom espumante rosé.

● Rio Sol Brut Branco (A partir de R$ 40 em diversas lojas do Brasil)

● Audace Clamor Branco Brut 2020 (R$ 86 na Vyno)

● Cave Geisse Brut Método Tradicional 2020 (R$ 135 no site da loja)

Quer tomar um vinho enquanto saboreia seus ovos de Páscoa? Quem gosta dos ovos brancos pode apostar no Porto Burmester Extra Dry White, da Wine, que tem um bom equilíbrio entre acidez e doçura, com notas frutadas. Ou, ainda, em um vinho branco licoroso, como o clássico Aurora Colheita Tardia.

Com chocolate ao leite, um Porto Tawny vai super bem. Prefere mais amargos? Porto Ruby! O Sanders Vinho do Porto Ruby Reserva, da evino, apresenta notas de cereja e ameixa madura.

Já a Colomba Pascal deve ser harmonizada com um bom moscatel branco. No Empório evino, inclusive, a dupla é vendida em um kit com taças. Caso a receita tenha bastante frutas secas, como Damasco, uma segunda opção é um bom Sauternes. Dica: Carmes de Rieussec Sauternes AOC 2014, da evino.

Receitas cremosas com peixes harmonizam com vinhos brancos encorpados (divulgação) Moqueca e outros pratos com dendê ficam ainda melhores quando harmonizados com espumantes (divulgação) Peixes e bacalhau desfiados vão bem com vinhos brancos da região de Vinho Verde (divulgação) Lombo de bacalhau harmoniza com brancos estruturados e tintos leves (divulgação) Chocolates harmonizam com vinhos do Porto (divulgação) Colomba Pascal vai bem do espumante Moscatel ao vinho branco licoroso (divulgação)

NOITE ITALIANA

A Macelleria Quitéria, restaurante que busca resgatar a cultura milenar dos açougues italianos, promove nesta sexta-feira (08) um menu degustação harmonizado. O espaço vai celebrar os sabores das massas e os prazeres do vinho, com rótulos selecionados pelo sommelier da casa, Mauro Cesar; e pratos assinados pela Chef Vivian Cury, membro da Federação Italiana de Cozinha com vasta trajetória em consultorias gastronômicas. O evento começará às 20h e as reservas podem ser feitas através do número 71 99201 7267.

CONCURSO DE VINHOS

Seguem até 14 de abril as inscrições para o Brazil Wine Challenge, único concurso internacional de vinhos em terras brasileiras com a chancela da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV). A competição acontece de 7 a 10 de junho, em Bento Gonçalves, e promete ser a maior vitrine dos grandes vinhos da atualidade. O cadastro pode ser feito no site www.brazilwinechallenge.com.br.

VARANDA ANDINA

Que tal provar os sabores dos Andes com vinhos naturais de alta qualidade? Próximo domingo (10) tem Varanda Andina, um evento realizado pela loja Virtuoso Vinho e o restaurante Andina Cozinha Latina. É na comedoria localizada no bairro da Graça que, das 15h às 22h, terá comidinhas andinas elaboradas pelo casal Gonzalo Rojas e Irene Lapuente e a seleção de vinhos de baixa intervenção do empresário Bernardo Góes. Não é necessária reserva.